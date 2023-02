Bonecos confeccionados com materiais recicláveis. - Divulgação/Bloco

Bonecos confeccionados com materiais recicláveis.Divulgação/Bloco

Publicado 13/02/2023 23:00

Angra dos Reis - O Bloco Assombrosos do Cruzeiro vai completar 17 anos de fundação, no dia do seu desfile no carnaval 2023. A agremiação foi criada em 16 de fevereiro de 2006 e na apresentação desse ano fará uma retrospectiva de seus carnavais, contando sua própria história na folia em Angra dos Reis. O bloco tem se caracterizado pelas belas alegorias confeccionadas pela dupla de irmãos artistas plásticos Felipe, presidente da agremiação, e Gustavo Valente. Porém, em 2023, o Gustavo é quem está como o responsável pelo trabalho artístico de criação e feitura dos bonecos gigantes.

Abre alas, o bloco aterrorizante vem aí. Divulgação/Bloco

Mas para contar a própria história da agremiação no carnaval 2023, Gustavo Valente vem caprichando e muito na confecção das alegorias, que representarão toda a trajetória do bloco nos carnavais em Angra. Os foliões que forem acompanhar os Assombrosos do Cruzeiro na quinta-feira, 16, vão se deparar mais uma vez com um visual bonito, ousado e irreverente de seus bonecos gigantes e adereços que vão compor o desfile da agremiação.

A concentração do bloco está marcada para 20h, na Rua São Bernardino de Sena, no Cruzeiro, Centro da cidade. Segundo o carnavalesco Gustavo, o público vai ver uma agremiação com alegorias e adereços mais leves, com criações de bonecos menos "assustadores", porém com a beleza plástica de sempre. "Como não tivemos carnaval durante dois anos seguidos devido à pandemia da Covid-19, tivemos mais tempo para criar e confeccionar novas alegorias e restaurar antigas. Então, o bloco virá com um conjunto alegórico muito bonito, mantendo os bonecos que as crianças adoram e com novidades como os estandartes, um bandeirão com o emblema da agremiação, e as alegorias vão estar mais vibrantes aos olhos do público, com muita iluminação, fumaça e movimentos constantes. O bloco virá muito colorido", disse o artista plástico.

Uma história de arrepiar os foliões. Divulgação/Bloco

Os materiais usados para a confecção dos bonecos e alegorias são recicláveis como caixas de papelão, garrafas pet, papel machê, o uso de cola e tinta, e as fantasias são feitas de tecidos, e também com plástico, barateando o custo do carnaval, no improviso, mas usando muita criatividade.

Os Assombrosos do Cruzeiro vão manter a tradição de evoluir pelas principais ruas do Centro da cidade no ritmo da bateria. Serão 50 ritmistas do Bloco Comunidade da Cava, Morro do Santo Antônio, tendo como intérpretes de samba o Neu, Zenildo e a participação de convidadas, mulheres intérpretes. E como de habitual, a agremiação virá para o seu desfile com pessoas de várias idades, acima de tudo muito animadas.

O bloco promete aterrorizar na avenida e mais uma vez dar um show de originalidade. O abadá já está à venda e custa R$ 20,00.