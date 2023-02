Angra dos Reis

Bloco da Nega Maluca: irreverência e alegria pelas ruas de Angra

É um dos blocos que arrasta centenas de foliões. Elas são caricatas, animadas, fazem caras e bocas e exageradas nos bumbuns. São mulheres e homens que se divertem com suas fantasias coloridas no ritmo das marchinhas. O bloco Nega Maluca desfila no dia 16 de fevereiro, quinta-feira, com concentração marcada para às 21h, na Praça Chefe Cotta, no São Bento.

Publicado há 1 dia