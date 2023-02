Exame oftalmológico e óculos nas escolas municipais. - Divulgação/PMAR

Exame oftalmológico e óculos nas escolas municipais.Divulgação/PMAR

Publicado 14/02/2023 21:58

Angra dos Reis - Começou nessa segunda-feira (13), nas Escolas Municipais Santos Dummont e Teresa Pinheiro, na Japuíba, o programa Saúde no Olhar. Foram atendidas 80 crianças neste primeiro dia. A ação possui até o fim do ano, um cronograma de atendimento em todas as escolas do município, incluindo unidades da Ilha Grande.

O programa Saúde no Olhar oferece gratuitamente óculos para estudantes do 1º ao 9º ano das escolas municipais. Depois de passar por uma consulta oftalmológica com um médico do programa, o aluno recebe seu diagnóstico e escolhe a armação de sua preferência, caso realmente precise usar óculos.

“ Todas as crianças das escolas serão examinadas por um aparelho computadorizado e depois por um profissional, para ter seu grau aferido “ – comentou uma das oftalmologistas do programa, Marisa Catâneo.

Desde o início das aulas, na semana passada, os pais dos alunos da rede pública municipal estão recebendo um documento de autorização do exame para ser assinado e entregue aos professores. Além deste documento, o aluno precisa levar seu número de cartão do SUS.

“ Esse exame é muito importante, pois as crianças não sabem se queixar de problema na visão. Muitas nunca enxergaram direito, então elas não sabem o que é ter uma boa visão. Para elas, um embaçado pode ser algo normal. Esse diagnóstico feito na primeira infância as ajuda muito em um melhor acompanhamento das aulas” – complementou Marisa.

A expectativa é que os óculos fiquem prontos de 15 a 20 dias após a realização do exame. Serão realizados 80 exames por dia em cada escola do município. Nesta primeira etapa, o programa estará presente na Escola Municipal Santos Dummont até o dia 3 de março, e na Escola Municipal Teresa Pinheiro até 6 de março.

“ Os pais não podem perder essa oportunidade. Trata-se de um exame gratuito e indolor. Será um benefício para o resto da vida deles – finalizou a médica.