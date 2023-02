Drogas, rádio transmissor e uma pistola apreendidos com criminosos do Bracuí - Divulgação/PM

Publicado 16/02/2023 00:07 | Atualizado 16/02/2023 00:09

Angra dos Reis- Policiais Militares lotados na UPP do Frade, ao checarem uma denúncia de tráfico de drogas, na Av. das Acácias, no bairro do Bracuí, nesta quarta-feira,15, foram recebidos a tiros por criminosos e revidaram. No confronto um homem foi baleado, socorrido pelos policiais e levado para o HMJ, na Japuíba. Os outros dois envolvidos foram presos no local.

Drogas apreendidas após o confronto entre a PM e traficantes no bairro Bracuí. Divulgação/PM

Com os suspeitos os agentes apreenderam uma pistola, rádio transmissor e drogas. Os presos e todo o material apreendidos foram encaminhados à 166ª DP, em Angra, onde foi feita a ocorrência.