Angra dos Reis

Participantes dos CRAS confeccionaram máscaras para o Bloco Feliz Idade

Os participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município já entraram na folia e, em oficinas, confeccionaram máscaras de carnaval para serem utilizadas no Bloco Feliz Idade, que vai agitar as ruas do Centro, na noite dessa quarta-feira, dia 15.

Publicado 15/02/2023 00:30 | Atualizado há 11 horas