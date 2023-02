Fila grande na manhã desta-quinta-feira para cadastrar cães e gatos para castração. - Divulgação

Publicado 16/02/2023 11:59

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis realiza, nesta quinta-feira,16, mais um cadastro de castração de cães e gatos. A ação da Superintendência de Bem-Estar Animal acontece na sede do órgão, no Centro, das 10h às 16h ou enquanto durarem as vagas.

Para realizar o cadastro, o tutor deve levar o documento original e xerox do RG, CPF e comprovante de residência. Poderão ser castrados os cães e gatos de quatro meses até oito anos, com até 25kg. Cães braquicefálicos só serão cadastrados com a realização de exames específicos e avaliação individual; cães abaixo de 3kg e a partir de 15kg deverão realizar hemograma, assim como cães obesos.