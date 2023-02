Congestionamento na Rio-Santos, altura do bairro Camorim, em Angra dos Reis. - Divulgação

Congestionamento na Rio-Santos, altura do bairro Camorim, em Angra dos Reis.Divulgação

Publicado 16/02/2023 11:11

Angra dos Reis – Enquanto não começa o esquema de operação especial na rodovia Rio-Santos, para este carnaval, na região da Costa Verde, a CCR RioSP, segue nesta quinta-feira com obras em vários trechos de Mangaratiba a Paraty. Quem pegou a rodovia cedo já encontrou retenção.

Dois pontos com congestionamento gigantesco e espera longa na fila, foram registrados nesta manhã e prossegue durante o dia. Na altura dos bairros Camorim e Frade, com sistema Pare e Siga. Paciência, saia mais cedo de casa e respeite a sinalização, para não causar mais demora no trânsito.

E apartir desta sexta-feira,17, as obras serão suspensas pela Concessionária, durante o período de folia. Quem estará na extensão da rodovia Rio-Santos é a Polícia Rodoviária Federal, em operação de carnaval na região da Costa Verde. O objetivo coibir infrações no trânsito e garantir segurança para quem visitar a região. A fiscalização segue de Itaguaí a Paraty.

Operação Especial CCR

A CCR RioSP realiza entre 17 de fevereiro e 22 de fevereiro de 2023, feriado de Carnaval, a operação especial de orientação e atendimento ao motorista que estiver em viagem pela BR-116 (Via Dutra) e pela Rio-Santos (BR-101). Durante esse período são esperados mais de 530 mil de veículos saindo das capitais Rio de Janeiro e São Paulo.

A concessionária aproveita o período de maior movimento na rodovia para reforçar a sua campanha de segurança ‘Não misture bebida e direção’. Com o objetivo de orientar e alertar os motoristas sobre os riscos de beber e dirigir, a campanha contará com dicas de segurança nos Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs), além de faixas na rodovia e entrevistas na programação da CCRFM 107,5.



Expectativa de tráfego para o feriado de Carnaval

Para o feriado de Carnaval, a Concessionária prevê um aumento no volume de tráfego na Via Dutra entre os dias 17 e 18, saída do feriado, e no retorno, dias 21 e 22. A expectativa é que mais de 330 mil veículos deixem a capital paulista para o feriado de Carnaval. No mesmo período, a previsão de saída da capital fluminense é de 197 mil veículos para o feriado.



Confira a previsão de movimento de veículos na via Dutra durante o feriado:



Previsão de tráfego na saída – São Paulo

Sexta-feira (17/02)

Horário de pico das 13h às 20h10.770 veículos por hora

Sábado (18/02)

Horário de pico das 6h às 14h10.148 veículos por hora



Previsão de tráfego no retorno à capital Paulista

Quarta-feira (22/02)

Horário de pico das 7h às 13h7.967 veículos por hora



Previsão de tráfego na saída - Rio de Janeiro

Sexta-feira (17/02)

Horário de pico das 14h às 19h6.269 veículos por hora

Sábado (18/02)

Horário de pico das 7h às 12h6.062 veículos por hora



Previsão de tráfego no retorno à capital Fluminense

Quarta-feira (22/02)

Horário de pico das 11h às 17h4.711 veículos por hora

Na saída e no retorno do feriado, haverá reforço operacional nas praças de pedágio da Via Dutra e realização de operação papa-filas, quando necessário, que consiste na venda de cupons nas filas das cabines. Também teremos equipes extras de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) nas duas rodovias – Via Dutra e Rio-Santos, para apoiar o cliente.



Obras

A partir do dia 17/02, sexta-feira, até o próximo dia 22/02, quarta-feira, todas as obras e serviços com interrupção de faixas da pista, entre eles o PARE E SIGA, serão suspensos, retornando dia 23/02, quinta-feira, após o feriado de Carnaval. O objetivo é evitar transtornos aos motoristas que estarão em viagem no período.



Free flow

Com previsão de início da cobrança para março desse ano, a concessionária vai intensificar, durante o feriado de Carnaval, as ações de ativação sobre o free flow na Rio-Santos, a BR-101. As ações serão realizadas em postos de serviços e também em estabelecimentos comerciais das cidades lindeiras.

Durante o período, promotores vão esclarecer dúvidas dos motoristas, além de entregar folheto com informações sobre o novo sistema de pagamento eletrônico de pedágio e dos serviços realizados pela CCR RioSP desde março do ano passado, quando assumiu a administração dos 270km da BR-101, entre Ubatuba (SP) e a capital fluminense. Para mais informações sobre o free flow, o cliente pode acessar o site www.ccrriosp.com.br/freeflow

Plano emergencial

A CCR RioSP informa que em caso de fortes chuvas na Rio-Santos, poderá colocar em prática seu plano emergencial de fechamento da rodovia. A medida é temporária e tem o objetivo de preservar a vida dos motoristas, evitando acidentes.

Para informações sobre as condições de tráfego, o cliente tem à disposição os seguintes canais de atendimento da concessionária:

WhatsApp (11) 2795-2238;

App da CCR RioSP;

Disque CCR RioSP 0800 0173536;

Site www.ccrriosp.com.br.