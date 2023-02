Mais 500 Famílias, em Angra ,beneficiadas com o Cartão Recomeçar do Governo do Estado. Ao todo 1500 famílias já receberam. - Divulgação/PMAR

Publicado 16/02/2023 20:41

Angra dos Reis - A manhã desta quinta-feira, 16 de fevereiro, foi marcante para mais 500 famílias contempladas na 3ª fase de entrega do Cartão Recomeçar. A ação foi realizada pela Secretaria de Ação Social, no estádio municipal, no Balneário. Totalizando 1500 cartões entregues. Esses moradores foram afetados pelo volume histórico de chuva registrado em abril de 2022 em Angra dos Reis e, foram beneficiados com a unidade no valor de R$ 3 mil reais, pagos pelo Estado através das prefeituras. Com a ação de hoje, Angra dos Reis contabiliza 1.500 famílias, dos bairros Parque Mambucaba, Monsuaba e Ilha Grande, previamente cadastradas pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e que atendem ao decreto estadual, contempladas com o Cartão Recomeçar. Uma outra etapa de entrega será divulgada pela Prefeitura.

