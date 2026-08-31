Suspeito, sendo conduzido à 166ª DP - Divulgação/Polícia Civil

Suspeito, sendo conduzido à 166ª DPDivulgação/Polícia Civil

Publicado 31/08/2026 16:01

Angra dos Reis - Um homem, identificado como Felipe do Nascimento Gomes, o Filipinho, de 35 anos, como era chamado na comunidade, foi morto a tiros nesse domingo (30), na Rua Japoranga, no bairro Japuíba, em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. Segundo as informações apuradas, houve uma discussão com um rapaz e logo após Felipe teria sido chamado para atravessar a rua e, em seguida, atingido por vários disparos. Um suspeito foi localizado e preso, em Mangaratiba. Há suspeita de um segundo envolvido na morte.

"Filipinho" assassinado na Japuíba Divulgação/Reprodução Rede Social

Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados para verificar uma ocorrência e encontraram a vítima caída no chão, com marcas de disparos de arma de fogo na região da costela esquerda e, possivelmente, na cabeça. testemunhas disseram que houve uma discussão acalorada entre os dois.

Uma equipe de perícia da 166ª DP esteve no local para realizar os levantamentos que podem auxiliar nas investigações. Após os trabalhos de coleta de dados periciais, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com a PM, testemunhas relataram que a vítima teria discutido com outro homem, identificado por Roberto Victor Silva de Lima, de 28 anos, apontado como possível autor dos disparos. Após o crime, o suspeito teria fugido de carro em direção a Mangaratiba.

Os policiais realizaram um cerco e localizaram o veículo na altura do Trevo da Praia do Saco, na cidade vizinha na Costa Verde. Durante a abordagem, um revólver e nove munições foram apreendidos, debaixo do estepe no porta-malas.

O corpo da vítima foi encaminhado ao IML da cidade, localizado no Bracuí. O suspeito e o material apreendido foram encaminhados para a delegacia de Angra dos Reis, onde o caso foi registrado. O homem foi preso e responderá pelo crime de homicídio, permanecendo à disposição da Justiça.

A polícia ainda está atrás de uma outra pessoa supostamente envolvida. As diligências continuam.