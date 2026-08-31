Suspeito, sendo conduzido à 166ª DPDivulgação/Polícia Civil
Homem é morto a tiros na Japuíba e suspeito é preso em Mangaratiba
Homem de 35 anos foi encontrado morto na Rua Japoranga. Suspeito, de 28, foi localizado com revólver e nove munições
DPO da Lambicada é inaugurado e amplia presença policial em Angra
Novo destacamento é fruto de parceria entre Prefeitura e Polícia Militar e reforça a segurança para moradores da região e comunidades vizinhas
Polícia Civil prende três suspeitos do homicídio do policial em Angra
Na Operação Legado e Honra, da 166ª DP. Um quarto suspeito segue foragido e pode estar escondido no Complexo da Penha. Dois envolvidos como executor e mandante, foram mortos no confronto em operações anteriores
Maternidade de Angra promove Agosto Dourado na Aldeia Sapukai
Ação do HMAR Extra Muros orientou gestantes e famílias sobre amamentação, cuidados infantis e serviços de saúde, com troca de saberes
Angra debate turismo de cruzeiros em fórum nacional em Brasília
Evento reuniu representantes do setor para discutir investimentos e crescimento. Cidade prevê receber 53 transatlânticos na temporada 2026/2027
Educação sobre bem-estar animal reúne jovens em escola de Angra
Cerca de cem estudantes do Ciep 055 participaram de palestra sobre guarda responsável, castração, cuidados e combate aos maus-tratos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.