Apreensão na Sapinhatuba III - Divulgação/Disque Denúncia

Apreensão na Sapinhatuba IIIDivulgação/Disque Denúncia

Publicado 31/08/2026 21:14 | Atualizado 31/08/2026 21:16

Angra dos Reis - Uma operação do Serviço Reservado do 33º Batalhão de Polícia Militar (33º BPM), na tarde desta segunda-feira (31) terminou com a apreensão de um fuzil calibre 5,56 mm, um rádio transmissor e uma vestimenta camuflada, na comunidade da Sapinhatuba III, em Angra dos Reis.

A ação foi realizada após informações encaminhadas pelo Disque Denúncia Angra sobre uma possível invasão à comunidade Sapinhatuba I. Segundo a PM, um grupo armado da Sapinhatuba III estaria se preparando para invadir a localidade, um dia após ter sido alvo de uma ação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas. Na ocasião três suspeitos envolvidos e de destaque no escalão do crime, foram mortos ( Na Sapinhatuba 1) após confronto com os policiais, fuzis, pistolas e munições foram apreendidos.

Equipes de busca das alas “A” e “B”, após receber a denúncia, com apoio de policiais da UPP Belém, seguiram para a região. Durante o deslocamento pela localidade conhecida como “Caixa d’Água”, os agentes foram alvo de disparos efetuados por criminosos, dando início a um confronto.

Após a ação, os suspeitos fugiram em direção a uma área de mata. Durante o vasculhamento da região, os policiais localizaram um fuzil Colt M4, calibre 5,56 mm, além do rádio transmissor e da roupa camuflada. Não há informações de feridos e nem prisões na operação de hoje.

O material apreendido foi encaminhado para a 166ª Delegacia de Polícia (Angra dos Reis), onde a ocorrência foi registrada.

Denúncias

A Polícia Militar reforça a importância da participação da população no combate à criminalidade. Denúncias sobre atividades criminosas, localização de suspeitos, armas ou drogas podem ser feitas de forma anônima ao Disque Denúncia.

O serviço funciona 24 horas por dia pelos telefones 0300 253 1177 e (21) 2253 1177, ambos com WhatsApp anonimizado. Também é possível denunciar pelo aplicativo Disque Denúncia RJ ou pelo site disquedenuncia.org.br.

O anonimato é garantido em todos os canais.