Apreensão na Sapinhatuba IIIDivulgação/Disque Denúncia
PM apreende fuzil após denúncia de invasão de criminosos, hoje, na Sapinhatuba I, em Angra
Operação do 33º BPM ocorreu após denúncia encaminhada ao 0300 253 1177 de possível invasão e terminou com apreensão de mais um fuzil, rádio transmissor e roupa camuflada
Blitz educativa encerra ações do Agosto Lilás em Angra dos Reis
Ação na Praça Codrato de Vilhena orientou a população sobre prevenção, denúncia e enfrentamento à violência contra a mulher
Três homens morrem em confronto com a PM e arsenal é apreendido na operação
Confronto ocorreu na Sapinhatuba 1; PM apreendeu fuzis, pistola, granada, munições e carregadores durante a ação
Homem é morto a tiros na Japuíba e suspeito é preso em Mangaratiba
Homem de 35 anos foi encontrado morto na Rua Japoranga. Suspeito, de 28, foi localizado com revólver e nove munições
DPO da Lambicada é inaugurado e amplia presença policial em Angra
Novo destacamento é fruto de parceria entre Prefeitura e Polícia Militar e reforça a segurança para moradores da região e comunidades vizinhas
Polícia Civil prende três suspeitos do homicídio do policial em Angra
Na Operação Legado e Honra, da 166ª DP. Um quarto suspeito segue foragido e pode estar escondido no Complexo da Penha. Dois envolvidos como executor e mandante, foram mortos no confronto em operações anteriores
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