Embarcação da secretaria que será utilizada na coleta do lixo - Divulgação/PMAR

Embarcação da secretaria que será utilizada na coleta do lixoDivulgação/PMAR

Publicado 01/09/2026 17:42

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis iniciou nesta terça-feira (1º) a Operação Mar Limpo, ação permanente voltada à retirada diária de resíduos flutuantes do mar na orla central do município. Coordenada pela Secretaria de Agricultura, Aquicultura e Pesca, a operação será realizada de segunda a sexta-feira, das 7h às 9h, em um trecho que vai do São Bento até a Capitania dos Portos. Funcionários da secretaria percorrerão a área de bote para recolher plásticos, isopor, latinhas e outros materiais encontrados na superfície da água.

A iniciativa conta com a parceria da Angra Meio Ambiente (AMA), responsável pelos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no município. A empresa fornecerá equipamentos de proteção individual (EPIs) e sacos para o acondicionamento dos materiais recolhidos.

A equipe também utilizará coletes, remos, puçás e outros equipamentos necessários para garantir a segurança e a eficiência do trabalho. Por meio de um acordo com a Capitania dos Portos, o bote identificado usado na operação ficará armazenado no local, facilitando a saída diária dos trabalhadores.

Após a retirada, os resíduos serão encaminhados para a destinação adequada e pesados diariamente. A medida permitirá acompanhar os resultados da operação e, mensalmente, a Prefeitura divulgará o volume total de lixo recolhido.

Além da limpeza da orla, a Operação Mar Limpo tem como objetivo ampliar a conscientização sobre a preservação do ambiente marinho e a importância da destinação correta dos resíduos. Segundo o secretário de Agricultura, Aquicultura e Pesca, Jorge Eduardo Mascote, a iniciativa foi planejada como uma ação permanente de cuidado com a orla.

- A Operação Mar Limpo nasce para ser uma ação permanente de cuidado com a nossa orla. Além da retirada diária dos resíduos flutuantes, queremos reforçar a importância da participação de todos na preservação do mar, um patrimônio natural fundamental para a pesca, a aquicultura, o turismo, a economia e a qualidade de vida em Angra - destacou.