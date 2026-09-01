Embarcação da secretaria que será utilizada na coleta do lixoDivulgação/PMAR
Angra inicia limpeza diária de resíduos flutuantes na orla central da cidade
Ação será realizada de segunda a sexta, entre o São Bento e a Capitania dos Portos, com recolhimento, destinação e pesagem dos resíduos que podem sem reaproveitados
Trabalhadores da Eletronuclear suspendem temporariamente a greve prevista para hoje
Cerca de 2,5 mil trabalhadores participaram de assembleia nesta terça-feira (1º), para decidirem novos rumos do movimento, após uma audiência de conciliação, ontem (31), no TRT-RJ. A greve por tempo indeterminado foi deflagrada em 26 de agosto
PM apreende fuzil após denúncia de invasão de criminosos, hoje, na Sapinhatuba I, em Angra
Operação do 33º BPM ocorreu após denúncia encaminhada ao 0300 253 1177 de possível invasão e terminou com apreensão de mais um fuzil, rádio transmissor e roupa camuflada
Blitz educativa encerra ações do Agosto Lilás em Angra dos Reis
Ação na Praça Codrato de Vilhena orientou a população sobre prevenção, denúncia e enfrentamento à violência contra a mulher
Três homens morrem em confronto com a PM e arsenal é apreendido na operação
Confronto ocorreu na Sapinhatuba 1; PM apreendeu fuzis, pistola, granada, munições e carregadores durante a ação
Homem é morto a tiros na Japuíba e suspeito é preso em Mangaratiba
Homem de 35 anos foi encontrado morto na Rua Japoranga. Suspeito, de 28, foi localizado com revólver e nove munições
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