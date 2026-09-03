Mudanças no trânsito em AngraDivulgação/PMAR

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Jaciara Santos
Angra dos Reis - O trânsito no Centro de Angra dos Reis terá alterações para a realização do Desfile Cívico de 7 de Setembro, na próxima segunda-feira (7), na Avenida Júlio Maria. As medidas começam às 23h de domingo (6) e foram planejadas pela Secretaria de Segurança Pública para garantir a segurança dos participantes e do público, além de melhorar a circulação de veículos durante o evento.
A proibição de estacionamento valerá na Rua Pereira Peixoto, no trecho entre a Igreja Matriz e a Rua Coronel Carvalho; no Largo Borges de Carvalho, em frente à Tuca Parafusos e ao Açougue Pantanal; em toda a extensão da Avenida Júlio Maria; no Largo da Lapa; e na Avenida Castelo Branco, no trecho localizado ao lado da Justiça do Trabalho.
O desfile terá concentração nas proximidades dos Correios e dispersão em frente ao Convento do Carmo. A operação de trânsito busca organizar o fluxo e oferecer melhores condições de circulação e segurança para moradores, motoristas, participantes e espectadores.
As alterações foram estabelecidas pelo Decreto nº 14.295, de 20 de agosto de 2025, publicado no Boletim Oficial de 21 de agosto de 2025.
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