Investigações da polícia apontam que A.D.S é integrante do TCPDivulgação/Reprodução Polícia
Suspeito de integrar o TCP é preso com pistola no Parque Mambucaba
Homem foi localizado após informações do Serviço Reservado do 33º BPM; com ele, policiais apreenderam pistola 9mm, munições e carregadores
Colisão entre carro e moto deixa dois feridos na Rio-Santos
Acidente ocorreu nesta sexta-feira (4), no km 487, Japuíba; vítimas foram levadas ao Hospital Municipal. Fluxo de veículos é intenso na tarde desta sexta-feira
Trânsito com alterações no centro de Angra para desfile de 7 de setembro
Mudanças começam às 23h de domingo (6) e incluem proibição de estacionamento em vias próximas ao percurso do desfile cívico
Angra abre Semana da Pátria com cerimônia na sede da Prefeitura
Abertura reuniu estudantes e autoridades na Praça Nilo Peçanha; Desfile Cívico de 7 de setembro será o destaque da programação
Angra inicia limpeza diária de resíduos flutuantes na orla central da cidade
Ação será realizada de segunda a sexta, entre o São Bento e a Capitania dos Portos, com recolhimento, destinação e pesagem dos resíduos que podem sem reaproveitados
Trabalhadores da Eletronuclear suspendem temporariamente a greve prevista para hoje
Cerca de 2,5 mil trabalhadores participaram de assembleia nesta terça-feira (1º), para decidirem novos rumos do movimento, após uma audiência de conciliação, ontem (31), no TRT-RJ. A greve por tempo indeterminado foi deflagrada em 26 de agosto
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