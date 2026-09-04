Investigações da polícia apontam que A.D.S é integrante do TCP - Divulgação/Reprodução Polícia

Investigações da polícia apontam que A.D.S é integrante do TCPDivulgação/Reprodução Polícia

Publicado 04/09/2026 17:24

Angra dos Reis - Um homem identificado pelas iniciais A.D.J., segundo a polícia, suspeito de integrar a facção criminosa TCP, foi preso, nesta sexta-feira (4) por policiais do 33º Batalhão de Polícia Militar (33º BPM) no Parque Mambucaba, em Angra dos Reis.

Segundo a Polícia Militar, a prisão ocorreu após informações levantadas pelo Serviço Reservado da unidade indicarem a presença de um homem armado na região. O suspeito, oriundo de Irajá, na Zona Norte do Rio de Janeiro, foi localizado e abordado pelos agentes.

Durante a ação, os policiais apreenderam uma pistola Taurus calibre 9mm com numeração suprimida, 17 munições e quatro carregadores.

A.D.J. foi encaminhado à 166ª Delegacia de Polícia (Angra dos Reis), onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial para as medidas cabíveis. A ação faz parte das operações de combate à criminalidade realizadas pelo 33º BPM na região.