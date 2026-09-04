Vítimas foram encaminhadas para o HMJ - Divulgação/Reprodução Rede Social

Vítimas foram encaminhadas para o HMJDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 04/09/2026 16:59

Angra dos Reis - Duas pessoas ficaram feridas após uma colisão frontal entre um carro e uma motocicleta na madrugada desta sexta-feira (4), na Rodovia Rio-Santos (BR-101), em Angra dos Reis. O acidente aconteceu na altura do km 487, na pista sentido Rio de Janeiro, no bairro Japuíba.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Municipal da Japuíba. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dos feridos, que ainda permanecem na unidade.

Fluxo intenso na Rio-Santos, sentido Costa Verde Divulgação

A rodovia precisou ser parcialmente interditada por cerca de 40 minutos, para socorro das vítimas pela equipe de resgate. Concessionário e a PRF estavam no local. Na tarde desta sexta-feira o fluxo segue sem retenção, porém por conta do feriado da Independência, na próxima segunda-feira (7), o movimento está intenso desde o início da tarde. A previsão da concessionária que administra a rodovia, a expectativa é de que mais de 60 mil veículos passem pelo trecho em direção as cidades da Costa Verde.

A CCR tem nos painéis espalhados pela rodovia telefones de contato e informações sobre o free flow, o pedágio sem cancela, que está com as tarifas mais caras desde o início do mês. Há pórticos nos municípios de Itaguaí, Mangaratiba e Paraty.

A PRF também está com a operação Independência nas rodovias coibindo qualquer infração no trânsito. Hoje os termômetros nas cidades do litoral subiram e por conta do calor, se for pegar a estrada melhor trazer uma garrafinha de água no veículo para se hidratar durante a viagem, não tenha pressa, verifique os itens de segurança e, se beber não dirige.