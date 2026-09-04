Programa de habitação Rural na aldeia SapukaiDivulgação/PMAR
A proposta apresentada pelo município e aprovada pelo Governo Federal prevê a construção de 50 moradias dentro da área da aldeia Sapukai, onde vivem indígenas da etnia Guarani Mbya.
Os projetos habitacionais serão desenvolvidos de forma diferenciada, levando em consideração os costumes, a cultura e as características da arquitetura tradicional da comunidade indígena.
Após o período de cadastramento, os dados dos interessados serão encaminhados para análise da Caixa Econômica Federal, responsável pela avaliação e seleção dos beneficiários, de acordo com os critérios estabelecidos pelo programa.
Em agosto, representantes da Secretaria Executiva de Habitação e Regularização Fundiária estiveram na aldeia para apresentar o programa aos moradores. Na ocasião, foram explicados os procedimentos para o cadastramento e as orientações sobre a documentação necessária.
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