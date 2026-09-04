Prefeitura de AngraDivulgação/PMAR
TCE-RJ analisa possíveis irregularidades em licitação de Angra
O Tribunal questiona edital para fornecimento de combustíveis à frota municipal e cobra esclarecimentos da Prefeitura de Angra dos Reis
Acampamento clandestino é desmontado no Parque Cunhambebe
Pela Polícia Militar. Foram apreendidos armas artesanais, munições e materiais usados na caça de animais silvestres, na mata, durante a ação
Suspeito de integrar o TCP é preso com pistola no Parque Mambucaba
Homem foi localizado após informações do Serviço Reservado do 33º BPM; com ele, policiais apreenderam pistola 9mm, munições e carregadores
Colisão entre carro e moto deixa dois feridos na Rio-Santos
Acidente ocorreu nesta sexta-feira (4), no km 487, Japuíba; vítimas foram levadas ao Hospital Municipal. Fluxo de veículos é intenso na tarde desta sexta-feira
Trânsito com alterações no centro de Angra para desfile de 7 de setembro
Mudanças começam às 23h de domingo (6) e incluem proibição de estacionamento em vias próximas ao percurso do desfile cívico
Angra abre Semana da Pátria com cerimônia na sede da Prefeitura
Abertura reuniu estudantes e autoridades na Praça Nilo Peçanha; Desfile Cívico de 7 de setembro será o destaque da programação
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