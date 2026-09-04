Acidente aconteceu na altura da estação Vila Queiroz, em Madureira - Reprodução / Redes Sociais

Acidente aconteceu na altura da estação Vila Queiroz, em MadureiraReprodução / Redes Sociais

Publicado 04/09/2026 07:51

Rio - Uma mulher foi atropelada por uma viatura da Polícia Civil, na noite desta quinta-feira (3), enquanto passava pela calha do BRT, na altura da estação Vila Queiroz, em Madureira, na Zona Norte . O serviço no local chegou a ser interrompido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares do quartel de Guadalupe receberam um chamado para uma ocorrência de atropelamento na Avenida Ministro Edgar Romero, por volta de 18h05. Chegando no local, os bombeiros encontraram uma mulher com ferimentos graves.

A vítima, que não teve a identidade revelada, foi socorrida e encaminhada para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, também na Zona Norte. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

A MobiRio informou que a estação Vila Queiroz, que atende a linha TransCarioca, ficou fechada, por cerca de uma hora, para embarques e desembarques, devido ao acidente.

A 29ª DP (Madureira) investiga o caso. Segundo a Polícia Civil, a perícia será realizada. Outras diligências estão em andamento.