Policiamento está reforçado em um dos acessos ao Fallet-FogueteiroCarlos Elias Junior

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Ana Fernanda Freire
Rio – Um intenso tiroteio assustou moradores da Região Central do Rio, na madrugada desta sexta-feira (4). Segundo relatos, traficantes dos morros do Fallet-Fogueteiro estariam tentando invadir o Complexo do São Carlos. A disputa envolveria criminosos das facções Comando Vermelho (CV) e do Terceiro Comando Puro (TCP).
Nesta manhã, o policiamento foi intensificado na divisa entre Rio Comprido e Catumbi. Em um dos acessos ao Fallet-Fogueteiro, na esquina da Rua Barão de Petrópolis, um blindado da Polícia Militar reforçava a segurança no local.
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Policiamento está reforçado em um dos acessos ao Fallet-Fogueteiro - Carlos Elias Junior/Agência O DIA
Policiamento está reforçado em um dos acessos ao Fallet-Fogueteiro - Carlos Elias Junior/Agência O DIA
Policiamento está reforçado em um dos acessos ao Fallet-Fogueteiro - Carlos Elias Junior/Agência O DIA
Policiamento está reforçado em um dos acessos ao Fallet-Fogueteiro - Carlos Elias Junior/Agência O DIA
Policiamento está reforçado em um dos acessos ao Fallet-Fogueteiro - Carlos Elias Junior/Agência O DIA
Policiamento está reforçado em um dos acessos ao Fallet-Fogueteiro - Carlos Elias Junior/Agência O DIA
Confronto ocorre entre criminosos rivais - Reprodução/Rede Social


Nas redes sociais, vídeos mostram a intensidade dos disparos. Moradores afirmam ter ouvido tiros em diferentes pontos do entorno das comunidades, incluindo Catumbi, Rio Comprido e Santa Teresa.


Segundo a PM, o comando do 4º BPM não foi acionado para ocorrências de confronto nas localidades citadas. Apesar disso, o policiamento permanece reforçado na área.

Já a Polícia Civil disse que o caso está em andamento na 7ª DP (Santa Teresa).