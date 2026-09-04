Policiamento está reforçado em um dos acessos ao Fallet-FogueteiroCarlos Elias Junior
Nas redes sociais, vídeos mostram a intensidade dos disparos. Moradores afirmam ter ouvido tiros em diferentes pontos do entorno das comunidades, incluindo Catumbi, Rio Comprido e Santa Teresa.
Mais registro da guerra entre criminosos rivais na região do Catumbi. https://t.co/SxYbLBBnp7 pic.twitter.com/3slC27DpmU— PEGAVISAORJNEWS (@pegavisaorjnews) September 4, 2026
Outro registro da intensa troca de tiros que ocorre no Rio Comprido e Santa Teresa, Cuidado na Região! pic.twitter.com/WwFmrOzgja— Crime RJ (@Crime021Rj) September 4, 2026
Segundo a PM, o comando do 4º BPM não foi acionado para ocorrências de confronto nas localidades citadas. Apesar disso, o policiamento permanece reforçado na área.
Já a Polícia Civil disse que o caso está em andamento na 7ª DP (Santa Teresa).
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