Bandidos tentaram fugir em viatura da PM, mas acabaram presos - Rede Social

Bandidos tentaram fugir em viatura da PM, mas acabaram presosRede Social

Publicado 05/09/2026 10:57





Segundo a Polícia Militar, equipes do CPAm atuavam em apoio ao reforço do policiamento na Estrada dos Bandeirantes quando se depararam com uma troca de tiros entre traficantes do Comando Vermelho (CV) e do Terceiro Comando Puro (TCP).



Em seguida, ao serem atingidos por disparos, os bandidos se envolveram em um acidente. Já os policiais precisaram buscar abrigo em um ponto próximo, momento em que os criminosos tentaram fugir usando a viatura.



Pouco depois, o grupo foi interceptado e preso por agentes do 31º BPM (Recreio) e do 27º BPM (Santa Cruz), que haviam sido acionados para reforço na região.



Os dois baleados precisaram ser encaminhados ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, onde permanecem detidos sob custódia. Rio - Criminosos roubaram uma viatura do Comando de Polícia Ambiental (CPAm) durante um confronto em Vargem Grande , na Zona Sudoeste, na madrugada deste sábado (5). Na ação, três homens foram presos, sendo dois deles baleados.Segundo a Polícia Militar, equipes do CPAm atuavam em apoio ao reforço do policiamento na Estrada dos Bandeirantes quando se depararam com uma troca de tiros entre traficantes do Comando Vermelho (CV) e do Terceiro Comando Puro (TCP).Em seguida, ao serem atingidos por disparos, os bandidos se envolveram em um acidente. Já os policiais precisaram buscar abrigo em um ponto próximo, momento em que os criminosos tentaram fugir usando a viatura.Pouco depois, o grupo foi interceptado e preso por agentes do 31º BPM (Recreio) e do 27º BPM (Santa Cruz), que haviam sido acionados para reforço na região.Os dois baleados precisaram ser encaminhados ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, onde permanecem detidos sob custódia.

Com eles, as equipes apreenderam duas pistolas, carregadores, munições, um celular e drogas, incluindo maconha, cocaína e crack.



O caso está a cargo da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes).

Violência recorrente

A região das Vargens Grande e Pequena se transformou em um dos principais palcos da disputa entre milicianos, traficantes do Comando Vermelho (CV) e do Terceiro Comando Puro (TCP), impondo uma rotina de medo a moradores e comerciantes. O mesmo acontece em toda Jacarepaguá, que tem sido alvo de constantes confrontos.

Na última quarta (2), a Polícia Militar instalou uma base avançada do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) na parte alta da comunidade da Muzema , na Zona Sudoeste. O local consiste em uma estrutura de acampamento montada para servir de apoio às equipes e facilitar o deslocamento dos agentes, principalmente pelas áreas de mata.

No dia anterior, a Polícia Civil realizou uma operação contra a estrutura chamada "Equipe Astro" , braço armado do Comando Vermelho responsável por invasões e pela expansão territorial da facção. Ao todo, seis suspeitos foram presos nas comunidades da Gardênia Azul e Cidade de Deus.