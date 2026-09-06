Presidente do TRE- RJ e do TSE participaram da ação na orla de CopacabanaDivulgação
Os presidentes do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, e do TRE-RJ, desembargador Claudio de Mello Tavares, participaram da atividade. Os dois presidentes estimularam a participação de todos os públicos no processo eleitoral, incentivando especialmente o comparecimento dos eleitores mais experientes.
De acordo com informações do site do TRE, o desembargador Claudio Mello valorizou a importância da participação do público-alvo da atividade. “Depois dos 70 anos, votar deixa de ser uma obrigação, vira uma escolha. São pessoas que votam por vontade própria, por convicção”, afirmou. O magistrado lembrou ainda que, por um bom tempo, a realidade brasileira foi outra.
Eleitores que passeavam pela orla tiveram a oportunidade de ver uma urna eletrônica desmontada, para explicações técnicas e didáticas sobre a sua estrutura, funcionamento e requisitos de segurança. O público também participou de uma votação simulada, com personagens fictícios, além de conhecer a exposição itinerante “O caminho do voto”.
Aniversariante do dia, completando 90 anos, Neuza Germano Silva foi uma das pessoas que participaram da votação simulada. Pela primeira vez, ela votou em uma urna eletrônica e afirmou ter gostado da experiência. “Foi bem fácil votar na urna eletrônica. Já estou até pensando em voltar a votar”, afirmou a aposentada.
Já Solange Carvalho, de 75 anos, vota entusiasmada. “Nós temos que estar presentes nas eleições para votar em quem se preocupa com a gente. Abrir mão desse direito é deixar que os outros escolham por nós”, afirmou a cidadã. “Somos muitos e temos que ter mais voz. O voto é nosso principal instrumento para melhorarmos a saúde e a educação desse país”, complementou.
No dia 4 de outubro, quase 13 milhões de eleitoras(es) fluminenses estão aptos a votar. São seis candidatos, nessa ordem: um deputado federal, um deputado estadual, dois senadores, um governador e um presidente.
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