Presidente do TRE- RJ e do TSE participaram da ação na orla de Copacabana - Divulgação

Presidente do TRE- RJ e do TSE participaram da ação na orla de CopacabanaDivulgação

Publicado 06/09/2026 12:03 | Atualizado 06/09/2026 13:01

Rio - A Justiça Eleitoral surpreendeu cariocas, neste sábado (5), com urnas eletrônicas e servidores de áreas técnicas no calçadão da Praia de Copacabana, na altura do posto 6. Era a ação “Por dentro da urna”, promovida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com apoio do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) e da prefeitura, para incentivar o voto de eleitores com 70 anos ou mais.

fotogaleria

Os presidentes do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, e do TRE-RJ, desembargador Claudio de Mello Tavares, participaram da atividade. Os dois presidentes estimularam a participação de todos os públicos no processo eleitoral, incentivando especialmente o comparecimento dos eleitores mais experientes.



De acordo com informações do site do TRE, o desembargador Claudio Mello valorizou a importância da participação do público-alvo da atividade. “Depois dos 70 anos, votar deixa de ser uma obrigação, vira uma escolha. São pessoas que votam por vontade própria, por convicção”, afirmou. O magistrado lembrou ainda que, por um bom tempo, a realidade brasileira foi outra. Os presidentes do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, e do TRE-RJ, desembargador Claudio de Mello Tavares, participaram da atividade. Os dois presidentes estimularam a participação de todos os públicos no processo eleitoral, incentivando especialmente o comparecimento dos eleitores mais experientes.De acordo com informações do site do TRE, o desembargador Claudio Mello valorizou a importância da participação do público-alvo da atividade. “Depois dos 70 anos, votar deixa de ser uma obrigação, vira uma escolha. São pessoas que votam por vontade própria, por convicção”, afirmou. O magistrado lembrou ainda que, por um bom tempo, a realidade brasileira foi outra.

“Quem tem hoje 70 anos só pôde escolher o presidente da República aos 33”, afirmou Claudio Mello, recomendando que essa informação seja passada de geração para geração, para que a sociedade reconheça que esse direito foi uma conquista. “Conte para o seu neto, para a sua bisneta, no almoço de domingo, e diga: você tem 16 anos e já pode votar. Não jogue fora o que nós levamos uma vida para conquistar”, orientou o desembargador.

Na sequência, o ministro Nunes Marques abordou as inovações tecnológicas da urna eletrônica, seus recursos de acessibilidade e destacou a importância da cola eleitoral no primeiro turno das eleições gerais. “São vários números para lembrar, pois são seis cargos em disputa. Por isso, a Justiça Eleitoral recomenda fortemente que o eleitor leve uma cola com os números na ordem de votação”, afirmou o ministro. “Mas, atenção: tem que ser uma colinha de papel, pois na cabina de votação não é permitido entrar com celular”, concluiu o presidente do TSE.



Eleitores que passeavam pela orla tiveram a oportunidade de ver uma urna eletrônica desmontada, para explicações técnicas e didáticas sobre a sua estrutura, funcionamento e requisitos de segurança. O público também participou de uma votação simulada, com personagens fictícios, além de conhecer a exposição itinerante “O caminho do voto”.



Aniversariante do dia, completando 90 anos, Neuza Germano Silva foi uma das pessoas que participaram da votação simulada. Pela primeira vez, ela votou em uma urna eletrônica e afirmou ter gostado da experiência. “Foi bem fácil votar na urna eletrônica. Já estou até pensando em voltar a votar”, afirmou a aposentada.



Já Solange Carvalho, de 75 anos, vota entusiasmada. “Nós temos que estar presentes nas eleições para votar em quem se preocupa com a gente. Abrir mão desse direito é deixar que os outros escolham por nós”, afirmou a cidadã. “Somos muitos e temos que ter mais voz. O voto é nosso principal instrumento para melhorarmos a saúde e a educação desse país”, complementou.



No dia 4 de outubro, quase 13 milhões de eleitoras(es) fluminenses estão aptos a votar. São seis candidatos, nessa ordem: um deputado federal, um deputado estadual, dois senadores, um governador e um presidente.

O TRE-RJ recomenda que todos consultem seu local de votação no site do Tribunal. Alterações nos locais de votação são comuns a cada pleito.