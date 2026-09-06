Com os suspeitos, os policiais apreenderam uma pistola, um rádio transmissor e dois celulares - Divulgação PMRJ

Com os suspeitos, os policiais apreenderam uma pistola, um rádio transmissor e dois celularesDivulgação PMRJ

Publicado 06/09/2026 11:48 | Atualizado 06/09/2026 11:50





Segundo a corporação, policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) patrulhavam a região quando suspeitaram dos ocupantes de um Chevrolet Sonic e abordaram o automóvel.



Após consulta ao sistema, as equipes constataram que o carro utilizado pelo grupo havia sido roubado no dia 14 de agosto e circulava com placa clonada. Com os suspeitos, os policiais apreenderam uma pistola, um rádio transmissor e dois celulares.



Ainda de acordo com os agentes, os suspeitos admitiram que saíram do Complexo da Serrinha, área do TCP, para prestar apoio a milicianos que atuam em Rio das Pedras. Rio - Três homens foram presos durante uma abordagem policial na Estrada de Jacarepaguá, no Anil, na Zona Sudoeste do Rio, na manhã deste domingo (6). De acordo com a Polícia Militar, o trio integra a facção Terceiro Comando Puro (TCP) e um dos suspeitos já possui anotação criminal por tráfico de drogas e associação para o tráfico.Segundo a corporação, policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) patrulhavam a região quando suspeitaram dos ocupantes de um Chevrolet Sonic e abordaram o automóvel.Após consulta ao sistema, as equipes constataram que o carro utilizado pelo grupo havia sido roubado no dia 14 de agosto e circulava com placa clonada. Com os suspeitos, os policiais apreenderam uma pistola, um rádio transmissor e dois celulares.Ainda de acordo com os agentes, os suspeitos admitiram que saíram do Complexo da Serrinha, área do TCP, para prestar apoio a milicianos que atuam em Rio das Pedras.

Os três presos, o veículo e o material apreendido foram levados para a 32ª DP (Taquara), onde a ocorrência foi registrada e as medidas cabíveis foram adotadas.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Raphael Perucci