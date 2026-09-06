Edna Ferreira dos Santos, de 70 anos, morreu após ser atingida por uma viatura da PM na altura do SEST SENAT - Divulgação PMRJ

Edna Ferreira dos Santos, de 70 anos, morreu após ser atingida por uma viatura da PM na altura do SEST SENATDivulgação PMRJ

Publicado 06/09/2026 09:33

Rio - Uma idosa de 70 anos morreu após ser atropelada por uma viatura da Polícia Militar na RJ-104, na altura do Sest Senat, em Tribobó, São Gonçalo, na noite deste sábado (5) . Edna Ferreira dos Santos estava acompanhada de Rogério Batista de Carvalho, de 65 anos, que também foi atingido e socorrido para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), e já recebeu alta médica.

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Segundo a Polícia Militar, por volta de 21h, o casal entrou repentinamente na via, no sentido Niterói, durante o patrulhamento, e acabou sendo atingido pelo veículo. Ainda de acordo com o registro, a viatura trafegava em velocidade compatível com a via, que apresentava asfalto molhado e iluminação precária.



Após a colisão, agentes isolaram a área e acionaram o Corpo de Bombeiros, que confirmou o óbito da mulher ainda no local. Segundo a Polícia Militar, por volta de 21h, o casal entrou repentinamente na via, no sentido Niterói, durante o patrulhamento, e acabou sendo atingido pelo veículo. Ainda de acordo com o registro, a viatura trafegava em velocidade compatível com a via, que apresentava asfalto molhado e iluminação precária.Após a colisão, agentes isolaram a área e acionaram o Corpo de Bombeiros, que confirmou o óbito da mulher ainda no local.

Familiares de Edna estiveram no IML de Tribobó, em São Gonçalo, neste domingo (6), para fazer a liberação do corpo, mas preferiram não falar com a imprensa.



O caso foi registrado na 73ª DP (Neves).

* Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Raphael Perucci