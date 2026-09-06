Rio - Uma idosa de 70 anos morreu após ser atropelada por uma viatura da Polícia Militar na RJ-104, na altura do Sest Senat, em Tribobó, São Gonçalo, na noite deste sábado (5). Edna Ferreira dos Santos estava acompanhada de Rogério Batista de Carvalho, de 65 anos, que também foi atingido e socorrido para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), e já recebeu alta médica.
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Segundo a Polícia Militar, por volta de 21h, o casal entrou repentinamente na via, no sentido Niterói, durante o patrulhamento, e acabou sendo atingido pelo veículo. Ainda de acordo com o registro, a viatura trafegava em velocidade compatível com a via, que apresentava asfalto molhado e iluminação precária.
Após a colisão, agentes isolaram a área e acionaram o Corpo de Bombeiros, que confirmou o óbito da mulher ainda no local.
Familiares de Edna estiveram no IML de Tribobó, em São Gonçalo, neste domingo (6), para fazer a liberação do corpo, mas preferiram não falar com a imprensa.
O caso foi registrado na 73ª DP (Neves).
* Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Raphael Perucci
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