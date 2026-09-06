Defesa Civil emite alerta para chuva e fortes ventos na manhã deste domingo - Reprodução

Defesa Civil emite alerta para chuva e fortes ventos na manhã deste domingoReprodução

Publicado 06/09/2026 07:30

Rio - A Defesa Civil emitiu um alerta aos celulares dos cariocas, por volta das 6h25 deste domingo (6), sobre a previsão de pancadas de chuva e rajadas de vento forte na cidade. Quem pretende curtir o terceiro dia de Rock in Rio deve ir preparado com capa de chuva.

De acordo com o Sistema Alerta Rio, o dia será de tempo instável devido ao deslocamento de uma frente fria. O predomínio será de céu encoberto e há possibilidade de chuva fraca a moderada ao longo do período. Os ventos estarão moderados (18,5km/h a 51,9km/h) a fortes (52km/h a 76km/h) na parte da manhã e as temperaturas apresentarão declínio, com mínima prevista de 15°C e máxima prevista de 23°C.



No feriado, na segunda-feira (7), o céu estará nublado a encoberto e há previsão de chuva fraca a moderada isolada a qualquer hora do dia. Os ventos estarão fracos a moderados. As temperaturas permanecerão estáveis, com máxima de 22ºC e mínima de 14ºC.



Em caso de ventos fortes, siga as recomendações:



- Permaneça em local seguro e evite áreas com alagamentos;

- Não caminhe em áreas alagadas, pois há perigo de correnteza e de ferimentos com objetos, quedas em buracos sob a água, além de risco de doenças;

- Em caso de toque das sirenes, vá para o ponto de apoio mais próximo;

- Fique em local abrigado e mantenha-se informado nos canais COR.



Em casa:



- Feche as janelas, basculantes e portas de armários para evitar canalizações de ventos no interior de casa.

- Persianas, cortinas ou blecautes também devem estar fechados para evitar que estilhaços se espalhem, no caso de alguma janela quebrar;

- Aparelhos elétricos e registro de gás devem estar fechados. Dessa forma, não há agravamento em caso de queda de árvore.



Na Rua:



- Não se abrigue debaixo de árvores ou de coberturas metálicas;

- Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente, no mar;

- Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção;

- Evite passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes, escadas.



