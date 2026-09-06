Defesa Civil emite alerta para chuva e fortes ventos na manhã deste domingoReprodução
No feriado, na segunda-feira (7), o céu estará nublado a encoberto e há previsão de chuva fraca a moderada isolada a qualquer hora do dia. Os ventos estarão fracos a moderados. As temperaturas permanecerão estáveis, com máxima de 22ºC e mínima de 14ºC.
Em caso de ventos fortes, siga as recomendações:
- Permaneça em local seguro e evite áreas com alagamentos;
- Não caminhe em áreas alagadas, pois há perigo de correnteza e de ferimentos com objetos, quedas em buracos sob a água, além de risco de doenças;
- Em caso de toque das sirenes, vá para o ponto de apoio mais próximo;
- Fique em local abrigado e mantenha-se informado nos canais COR.
Em casa:
- Feche as janelas, basculantes e portas de armários para evitar canalizações de ventos no interior de casa.
- Persianas, cortinas ou blecautes também devem estar fechados para evitar que estilhaços se espalhem, no caso de alguma janela quebrar;
- Aparelhos elétricos e registro de gás devem estar fechados. Dessa forma, não há agravamento em caso de queda de árvore.
Na Rua:
- Não se abrigue debaixo de árvores ou de coberturas metálicas;
- Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente, no mar;
- Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção;
- Evite passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes, escadas.
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