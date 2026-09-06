PRF apreendeu 232 quilos de maconha encontrados dentro de carro abandonado após acidenteDivulgação PRF
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caso aconteceu por volta das 13h30, no km 293 da rodovia. O condutor recebeu ordem de parada durante uma fiscalização, mas desobedeceu e acelerou, dando início à fuga.
Os policiais acompanharam o veículo por cerca de 10 quilômetros até que o carro desapareceu do campo de visão da equipe ao fazer uma curva.
Na sequência, os agentes realizaram buscas na região e localizaram o automóvel no fundo de uma valeta de escoamento de águas pluviais, após cair em uma ribanceira. O motorista já havia abandonado o veículo e fugido a pé em direção à mata.
No interior do carro, foram apreendidos 232 quilos de maconha distribuídos em tabletes. Equipes fizeram buscas no entorno, mas o homem não foi localizado.
A ocorrência e a droga apreendida foram encaminhadas para a 90ª DP (Barra Mansa), onde o caso foi registrado.
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