Árvore sobre a fiação na LapaDivulgação Centro de Operações
Uma equipe da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) atua no local. Agentes da CET-Rio, Comlurb, Guarda Municipal, Rioluz e da concessionária Light também foram acionados para efetuar o corte da vegetação, o conserto da fiação e a liberação da pista.
A ventania e a mudança no clima já eram monitoradas pelos meteorologistas. De acordo com o Sistema Alerta Rio, a passagem do sistema frontal mantém o céu encoberto, com possibilidade de chuva fraca a moderada ao longo do dia. Os ventos chegam a patamares de moderados a fortes durante a manhã, com rajadas de até 76 km/h, além de provocarem declínio nas temperaturas, com mínima de 15 °C e máxima de 23 °C.
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