Projeto visa revitalizar a área central de Bangu - Divulgação / Prefeitura do Rio

Projeto visa revitalizar a área central de BanguDivulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 04/09/2026 14:31

Rio - O prefeito Eduardo Cavaliere apresentou, nesta sexta-feira (4), o projeto de revitalização da área central de Bangu, na Zona Oeste, que reúne intervenções de cultura, lazer e mobilidade com intuito de integrar espaços importantes do bairro. O Avança Bangu inclui a criação de um parque linear que terá um centro cultural, a recuperação do antigo Cine Matilde e a implantação de um terminal de ônibus municipais.

"A gente tá celebrando hoje um dia que a população de Bangu esperava e sonhava. Da mesma forma que fizemos em Campo Grande e Santa Cruz, hoje lançamos o Avança Bangu e anunciamos o novo terminal intermodal no centro do bairro. Também assinamos dois atos históricos: a compra do Cine Matilde, fechado há 60 anos, e da Casa do Silveirinha, que era um compromisso nosso. Nós queremos garantir um lazer de alta qualidade para as famílias de Bangu", apontou Cavaliere.

Os projetos serão desenvolvidos pela Empresa Municipal de Urbanização (Rio-Urbe), vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura, com apoio das secretarias de Cultura e Transportes.

"O Avança Bangu é um projeto incrível, que reúne cultura, entretenimento, área de lazer e mobilidade, com um novo terminal bem na área do estacionamento do Shopping Bangu. O passageiro vai poder fazer essa integração com a linha férrea, que é uma demanda importante de integração desses modais. Nós vamos ter uma requalificação total nessa região para atender com muito carinho a população de Bangu", reforçou o secretário municipal de Infraestrutura, Wanderson Santos.

O projeto prevê a construção de um parque linear que vai conectar o comércio da região, a Paróquia São Sebastião e Santa Cecília e o futuro Centro Cultural Casa do Silveirinha, integrando diferentes espaços do projeto.

O espaço voltado a cultura vai incluir museu, área de exposições, café e opções de atividades para moradores. Na área externa, o projeto prevê restaurante, food trucks, parque infantil, espaço para piquenique, quadras de areia, academia e anfiteatro, além de sanitários e vestiários. A estrutura também terá áreas de apoio para a administração, Guarda Municipal e Comlurb.

"Nós temos que ter cultura dentro dos equipamentos culturais, mas precisamos ter também a cultura na rua, que é tão típica do Rio de Janeiro. A Casa do Silveirinha é um grande parque urbano, que não tem começo e não tem fim, ele é um parque linear. E que vai ter anfiteatro, parque infantil, área molhada, academia ao ar livre e quadra de areia, que foi pedida para várias modalidades. Vamos ter cultura, lazer e espaços públicos integrados", afirmou o secretário municipal de Cultura, Lucas Padilha.

O terreno onde será construído o novo Centro Cultural Casa do Silveirinha pertenceu a Guilherme da Silveira Filho, o Dr. Silveirinha, uma das personalidades ligadas à história de Bangu. Proprietário da Fábrica de Tecidos Bangu e presidente do Bangu Atlético Clube, ele teve papel importante no desenvolvimento do bairro.

Revitalização do Cine Matilde



Desativado desde os anos 90, o histórico Cine Matilde será revitalizado e transformado em um novo equipamento cultural. Durante seu período de funcionamento, o cinema foi um importante ponto de encontro de famílias, jovens e trabalhadores de Bangu e chegou a ser considerado, na década de 1960, um dos cinemas mais modernos da cidade.

Também desenvolvido pela Cultura e Rio-Urbe, o projeto prevê um espaço multiuso, com uma sala de teatro com capacidade para 250 pessoas e duas salas de cinema, para 100 e 130 espectadores. A estrutura terá ainda bomboniere, sala de exposições e um rooftop com bar, restaurante e área de convivência. Também haverá estacionamento de serviço.

Novo terminal

O projeto prevê a criação do Terminal Bangu Shopping, que será construído na área de estacionamento do shopping, na interseção da Avenida Santa Cruz com a Rua Fonseca.

"O terminal vai fazer a integração intermodal entre o trem e as linhas de ônibus. É uma estrutura moderna e coberta que vai reorganizar o transporte da região, trazendo conforto e se conectando diretamente ao boulevard que liga os equipamentos culturais do bairro", disse o secretário municipal de Transportes, Jorge Arraes.

O terminal terá plataformas centrais, vagas para os ônibus aguardarem entre uma viagem e outra, área comercial, sanitários para passageiros e estrutura de apoio para funcionários, além de arborização. Os ônibus entrarão pela Rua Fonseca e sairão pela Avenida Santa Cruz, enquanto os passageiros poderão acessar o espaço pela avenida, por meio de rampas e escadas. Também serão implantadas novas travessias de pedestres e gradeamento para reforçar a segurança.