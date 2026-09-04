Maconha apreendida em caminhão na Rodovia Presidente Dutra - Divulgação

Maconha apreendida em caminhão na Rodovia Presidente DutraDivulgação

Publicado 04/09/2026 13:41



Rio - Mais de 500 kg de maconha foram apreendidos após uma perseguição na Rodovia Presidente Dutra, na altura do posto fiscal de Itatiaia, no Sul do Estado, na manhã desta sexta-feira (4). Na ação, um homem acabou preso . A ocorrência ocorreu no âmbito da Operação Foco, realizada por agentes do Gabinete de Segurança Institucional do Governo do Estado (GSI).

Na ocasião, um caminhão passou pelo ponto de fiscalização e recebeu ordem de parada para averiguação, mas o condutor desobedeceu à determinação e fugiu. Em seguida, as equipes perseguiram o veículo e conseguiram interceptá-lo perto do pedágio de Itatiaia.



No momento da abordagem, um carro escuro que acompanhava a carreta se aproximou e seus ocupantes atiraram na direção das equipes, gerando confronto. Na sequência, os suspeitos que estavam no caminhão abandonaram o veículo e fugiram por uma área de mata, chegando a atravessar um rio.



Um dos homens foi alcançado e preso. O outro conseguiu fugir e está sendo procurado. Nenhum agente ficou ferido.



O caminhão foi levado para o Posto Fiscal de Itatiaia, onde as equipes encontraram a carga de maconha. A contabilização do material ainda está sendo concluída, mas a apreensão já ultrapassa 500 kg. O caso será encaminhada à 99° DP (Itatiaia).





