Os registros dos candidatos à Prefeitura de Itaguaí serão analisados e julgados até o dia 28 deste mês - Divulgação

Os registros dos candidatos à Prefeitura de Itaguaí serão analisados e julgados até o dia 28 deste mêsDivulgação

Publicado 04/09/2026 11:41

Rio - Seis chapas vão disputar a eleição suplementar para prefeito e vice-prefeito de Itaguaí , na Região Metropolitana do Rio, marcada para o dia 25 de outubro. O prazo para o registro das candidaturas terminou em 25 de agosto, na 105ª Zona Eleitoral, e a propaganda eleitoral começou na última quarta-feira (26).