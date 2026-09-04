Primeiro turno das eleições de 2026 acontece no dia 4 de outubro - Divulgação

Primeiro turno das eleições de 2026 acontece no dia 4 de outubroDivulgação

Publicado 04/09/2026 10:18

Rio - O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) vai disponibilizar transporte gratuito e adaptado para eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida durante as eleições deste ano. A iniciativa faz parte do projeto-piloto do programa Seu Voto Importa.

“Na última eleição, a Justiça Eleitoral universalizou a oferta de transporte público gratuito para facilitar o acesso da população aos locais de votação. Agora, com o projeto-piloto Seu Voto Importa, avançamos no enfrentamento de uma barreira concreta: a dificuldade de deslocamento de eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida. Ao oferecer transporte adaptado, queremos assegurar que esses eleitores possam participar das Eleições com segurança, igualdade e dignidade", ressaltou a secretária-geral da Presidência do TRE-RJ, Laura Bernardes.



O serviço será oferecido em três localidades do estado: na Maré, na Zona Norte do Rio, onde houve alteração de locais de votação por questões de segurança, e nos municípios de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, e Itaocara, no Noroeste Fluminense. O deslocamento será feito em veículos adaptados.



Os interessados poderão solicitar o transporte a partir desta sexta-feira (4), por meio de um formulário disponível pela Justiça Eleitoral. O pedido pode ser feito pelo próprio eleitor, procurador, apoiador ou curador. O prazo para solicitar o serviço termina em 14 de setembro, 20 dias antes do primeiro turno.



Não será necessário apresentar laudo médico para ter acesso ao serviço. Segundo o TRE-RJ, a autodeclaração do eleitor sobre sua condição será suficiente.



Em São Pedro da Aldeia e Itaocara, o transporte estará disponível em todo o território dos municípios. O eleitor poderá ser buscado no endereço informado no formulário e levado de volta ao mesmo local depois da votação, independentemente de onde esteja localizada a seção eleitoral.



Na Maré, o projeto terá quatro pontos de embarque. O transporte atenderá eleitores que tenham como local de votação o Bonsucesso Futebol Clube, na Avenida Teixeira de Castro, 54; o Centro Educacional Gama e Souza, na Avenida Teixeira de Castro, 70/72; e a Igreja Nossa Senhora de Bonsucesso de Inhaúma, na Rua Olga, 21. As três unidades ficam em Bonsucesso.



O preenchimento do formulário, no entanto, não significa que o transporte será disponibilizado automaticamente. Os pedidos passarão por análise do TRE-RJ, levando em consideração fatores como a disponibilidade de veículos, o grau de dificuldade de locomoção do eleitor, a existência de transporte público acessível na região e a distância entre o endereço informado e o local de votação.



A Justiça Eleitoral terá até 48 horas antes do dia da votação para informar o eleitor sobre o atendimento da solicitação. Se houver segundo turno e o eleitor precisar novamente do transporte adaptado, será necessário fazer um novo pedido.



Durante a solicitação, será preciso informar dados pessoais, o endereço onde o eleitor deseja ser buscado, se haverá necessidade de acompanhante e qual é a condição apresentada: deficiência física, visual, intelectual, mobilidade reduzida ou outra.



Além do transporte destinado às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, os demais eleitores fluminenses também terão direito ao transporte público coletivo gratuito nos dias de votação. A medida inclui ônibus municipais e intermunicipais, trens, metrô, barcas e VLT.



Para facilitar o acesso às informações, o TRE-RJ também preparou um guia com os serviços de transporte disponíveis em cada município. O material foi elaborado a partir de dados fornecidos pelas prefeituras e pelo Governo do Estado e está organizado em ordem alfabética por cidade.