Rio - A Polícia Militar prendeu quatro pessoas em flagrante, na madrugada desta sexta-feira (4), no bairro Vargem Grande, em Barra do Piraí, no Sul do estado. Os criminosos não tiveram as identidades divulgadas e seriam da Comunidade da Rocinha.
Segundo a PM, a equipe realizava patrulhamento e abordagens preventivas quando identificou dois veículos que transitavam juntos e realizou a abordagem. Durante as buscas, os policiais encontraram grande quantidade de material entorpecente em um dos veículos.
Durante a ação, os agentes apreenderam mais de 3 mil sacolés de cocaína, cerca de 3,8 kg da droga, 264 g de crack, quatro aparelhos celulares e uma motocicleta. A ocorrência foi encaminhada para a 88ª DP (Barra do Piraí).
Procurada, a Polícia Civil informou que os indivíduos responderão em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O caso foi enviado à Justiça.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.