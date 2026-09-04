Central do Brasil, na Avenida Presidente VargasCarlos Elias Junior / Agência O DIA
O tempo seguirá instável neste domingo (6) e segunda-feira (7). O céu estará nublado a encoberto e há previsão de chuva fraca a moderada ao longo do período, podendo ocorrer como pancadas no domingo. As temperaturas apresentarão declínio e os ventos estarão moderados, de 18,5km/h a 51,9km/h, sendo pontualmente fortes, de 52km/h a 76km/h, principalmente no litoral do município no domingo, com temperatura prevista de máxima de 25°C e mínima de 17°C. Na segunda, dados meteorológicos indicam máxima de 24°C e mínima de 15°C.
Já nesta terça-feira (8), ainda por conta da entrada de umidade, a previsão é de predomínio de céu nublado e chuva fraca isolada durante a madrugada e manhã. Os ventos estarão moderados, de 18,5km/h a 51,9km/h, principalmente na região litorânea. A temperatura será estável, com máxima de 26°C e mínima de 17°C.
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