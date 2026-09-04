Central do Brasil, na Avenida Presidente Vargas - Carlos Elias Junior / Agência O DIA

Central do Brasil, na Avenida Presidente VargasCarlos Elias Junior / Agência O DIA

Publicado 04/09/2026 10:57 | Atualizado 04/09/2026 13:30

Rio - O deslocamento de uma frente fria influenciará o tempo na cidade do Rio nos próximos dias. Nesta sexta-feira (4), o céu estará com poucas nuvens e há previsão de chuva fraca isolada no fim da noite. Os ventos irão variar entre fracos, até 18,5 km/h, a moderados, de 18,5km/h a 51,9km/h, e as temperaturas apresentarão elevação, com mínima prevista de 16°C e de 34°C.

Neste sábado (5), a nebulosidade estará variada e há previsão de chuva fraca a moderada isolada a partir do final da manhã. Os ventos estarão fracos (até 18,5 km/h) a moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h). A temperatura entrará em declínio, com máxima de 28°C e mínima de 18°C.



O tempo seguirá instável neste domingo (6) e segunda-feira (7). O céu estará nublado a encoberto e há previsão de chuva fraca a moderada ao longo do período, podendo ocorrer como pancadas no domingo. As temperaturas apresentarão declínio e os ventos estarão moderados, de 18,5km/h a 51,9km/h, sendo pontualmente fortes, de 52km/h a 76km/h, principalmente no litoral do município no domingo, com temperatura prevista de máxima de 25°C e mínima de 17°C. Na segunda, dados meteorológicos indicam máxima de 24°C e mínima de 15°C.



Já nesta terça-feira (8), ainda por conta da entrada de umidade, a previsão é de predomínio de céu nublado e chuva fraca isolada durante a madrugada e manhã. Os ventos estarão moderados, de 18,5km/h a 51,9km/h, principalmente na região litorânea. A temperatura será estável, com máxima de 26°C e mínima de 17°C.