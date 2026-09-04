Tradicional desfile acontece na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio - Érica Martin / Arquivo / Agencia O Dia

Tradicional desfile acontece na Avenida Presidente Vargas, no Centro do RioÉrica Martin / Arquivo / Agencia O Dia

Publicado 04/09/2026 08:48

Rio - O feriado da Independência do Brasil, celebrado nesta segunda-feira (7), vai provocar mudanças na rotina de serviços e transportes no Rio de Janeiro. Metrô, VLT e barcas terão esquemas específicos, enquanto bancos e unidades do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) permanecerão fechados.



O MetrôRio vai operar das 7h às 23h, mantendo a programação adotada normalmente em feriados. As linhas 1 e 4 farão o percurso entre Uruguai e Jardim Oceânico, enquanto a Linha 2 funcionará entre Pavuna e Botafogo.



Por conta do Rock in Rio 2026, os acessos B (Mar) e C (BRT) da estação Jardim Oceânico funcionarão durante toda a madrugada para embarque. Nas demais estações, o acesso será permitido apenas para o desembarque de passageiros que estiverem retornando do festival, entre 23h de segunda-feira e 5h de terça (8). O valor da passagem será de R$ 7,90 por trecho.



As barcas terão a grade de horários utilizada aos domingos e feriados. Na ligação entre Praça XV e Arariboia, as viagens ocorrerão das 6h às 23h, com intervalos de uma hora. No sentido contrário, de Arariboia para a Praça XV, o serviço funcionará das 5h30 às 23h30. As linhas para Charitas e Cocotá não terão operação. A travessia para Paquetá seguirá horários próprios.



No VLT Carioca, a circulação será impactada pelos bloqueios realizados na região central para o desfile de 7 de Setembro. A Linha 1 funcionará parcialmente entre o Terminal Gentileza e a Parada dos Museus. Já a Linha 4 terá operação entre o Terminal Gentileza e a Central. A Linha 3 fará o trajeto entre Santos Dumont e Cinelândia, com intervalo estimado de 20 minutos.



Quem precisar de atendimento em agências do INSS terá que esperar até terça-feira. As unidades estarão fechadas durante o feriado e retomam o atendimento presencial no dia seguinte.

Com relação ao Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça suspendeu os prazos processuais e o expediente nas comarcas e serventias do estado. O plantão ocorre normalmente para apreciação de medidas urgentes, como alvarás de soltura, liminares médicas e apreensões imediatas.



No comércio, o funcionamento ficará a critério de cada estabelecimento. As unidades do supermercado Guanabara terão expediente normal. Já o Mundial funcionará em horários que podem variar conforme a loja.



Nos shoppings, a programação também será alterada. No Shopping Nova América, lojas, quiosques, serviços e áreas de lazer ficarão abertos das 13h às 21h. A praça de alimentação funcionará das 11h às 21h, enquanto restaurantes e a Rua do Rio terão atendimento das 11h às 22h.



No Botafogo Praia Shopping, lojas e quiosques funcionarão das 13h às 21h, e a praça de alimentação, das 12h às 21h. A mesma escala de horário é adotada pelo RioSul.

No Shopping Nova Iguaçu, o funcionamento das lojas e quiosques será das 13h às 21h. Alimentação e lazer ficarão disponíveis das 11h às 22h.



No Boulevard, lojas e quiosques terão expediente das 13h às 21h, e a praça de alimentação, das 12h às 21h. No Madureira Shopping, lojas e quiosques abrirão no mesmo período, das 13h às 21h, enquanto a praça de alimentação funcionará das 12h às 21h.



Na Barra da Tijuca, o Shopping Metropolitano terá lojas e quiosques abertos das 13h às 21h, assim como o Barra Shopping. A praça de alimentação funcionará das 11h às 22h, o setor de lazer, das 13h às 21h, e os restaurantes, das 12h às 22h. Os cinemas seguirão os horários previstos na programação de cada sessão.



No West Shopping, lojas e quiosques estarão abertos das 13h às 21h. Praça de alimentação e lazer funcionarão das 11h às 22h, enquanto os restaurantes terão atendimento das 12h às 22h. As sessões de cinema seguirão a programação habitual.