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Confira a programação do desfile cívico-militar de 7 de Setembro no Centro
Celebração ao 204º aniversário da Independência do Brasil reunirá militares das Forças Armadas, estudantes, instituições e mais
Rio - A Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio, receberá, nesta segunda-feira (7), o tradicional desfile cívico-militar em celebração ao 204º aniversário da Independência do Brasil. A cerimônia reunirá militares das Forças Armadas, representantes de órgãos de segurança pública, estudantes e instituições em uma celebração que exaltará a história, os valores e o compromisso com a Pátria.
A comemoração inicia a partir de 8h15. O desfile contará com a participação da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira, além de integrantes das forças auxiliares, órgãos de segurança pública e demais instituições convidadas. O público poderá acompanhar o desfile de tropas a pé, viaturas militares, motocicletas e cavalaria.
Antes do início, serão realizados os atos tradicionais que marcam a abertura da cerimônia, como a Revista da Tropa, as Honras Militares à mais alta autoridade presente, a chegada do Fogo Simbólico da Pátria, o acendimento da pira, o canto do Hino da Independência e a tradicional Salva de Gala.
Antes do início, serão realizados os atos tradicionais que marcam a abertura da cerimônia, como a Revista da Tropa, as Honras Militares à mais alta autoridade presente, a chegada do Fogo Simbólico da Pátria, o acendimento da pira, o canto do Hino da Independência e a tradicional Salva de Gala.
Confira a programação
8h15 às 8h45 – Revista da tropa
8h55 – Honras militares à mais alta autoridade na tribuna
9h às 9h25 – Chegada do Fogo Simbólico da Pátria, acendimento da pira, canto do Hino da Independência e Salva de Gala
9h30 – Início do Desfile Cívico-Militar
11h30 – Encerramento previsto
8h55 – Honras militares à mais alta autoridade na tribuna
9h às 9h25 – Chegada do Fogo Simbólico da Pátria, acendimento da pira, canto do Hino da Independência e Salva de Gala
9h30 – Início do Desfile Cívico-Militar
11h30 – Encerramento previsto
Esquema especial de trânsito
Para a realização do evento, será implantado um esquema especial de trânsito na região central da cidade. O fechamento das vias está previsto para ocorrer até as 3h desta segunda, permitindo a montagem do dispositivo de segurança e a organização da cerimônia. As informações detalhadas sobre interdições, desvios e restrições de circulação serão divulgadas oportunamente pelos órgãos municipais responsáveis.
Para a realização do evento, será implantado um esquema especial de trânsito na região central da cidade. O fechamento das vias está previsto para ocorrer até as 3h desta segunda, permitindo a montagem do dispositivo de segurança e a organização da cerimônia. As informações detalhadas sobre interdições, desvios e restrições de circulação serão divulgadas oportunamente pelos órgãos municipais responsáveis.
Montagem de estruturas
O DIA esteve no local onde será realizado o tradicional desfile, no início da tarde desta sexta-feira (4), e acompanhou a movimentação. Equipes realizam a montagem de parte da estrutura, incluindo arquibancadas e o palanque oficial. O espaço, inclusive, já possui grades de isolamento.
Serviço
Desfile cívico-militar de 7 de Setembro
Segunda-feira (7), a partir das 8h15
Local: Avenida Presidente Vargas, em frente ao Palácio Duque de Caxias
Desfile cívico-militar de 7 de Setembro
Segunda-feira (7), a partir das 8h15
Local: Avenida Presidente Vargas, em frente ao Palácio Duque de Caxias
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