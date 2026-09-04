Segundo a PM, os suspeitos fugiram ao perceberem a aproximação da equipeDivulgação / PMERJ

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Alexia Gomes
Rio - A Polícia Militar realiza, nesta sexta-feira (4), uma operação na comunidade da Tirol, em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste, com o objetivo de verificar uma denúncia de movimentação de criminosos na região. Até o momento, uma pistola e drogas foram apreendidas.
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Segundo a PM, os suspeitos fugiram ao perceberem a aproximação da equipe - Divulgação / PMERJ
Segundo a PM, os suspeitos fugiram ao perceberem a aproximação da equipe - Divulgação / PMERJ

Segundo a PM, os criminosos fugiram ao perceberem a aproximação da equipe. A operação segue em andamento.
Procuradas, as secretarias Municipal e Estadual de Saúde informaram que, até o momento, não houve impacto no funcionamento das unidades de saúde que atendem a região. A Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro também afirmou que, até o momento, nenhuma escola da rede estadual precisou ser fechada no local.