Proposta foi aprovada na Câmara de Vereadores do Rio - Divulgação

Proposta foi aprovada na Câmara de Vereadores do RioDivulgação

Publicado 02/07/2026 14:22

Rio - A Câmara Municipal do Rio aprovou o projeto que cria oficialmente o Bairro dos Ingleses. A proposta, de autoria da vereadora Rosa Fernandes (PSD), prevê a subdivisão dos bairros de Del Castilho e Maria das Graças, na Zona Norte, e segue para sanção ou veto do prefeito.

De acordo com o Projeto de Lei Complementar, a criação do novo bairro tem como objetivo reconhecer e preservar os aspectos históricos e culturais da presença de engenheiros, técnicos e operários britânicos que viveram e trabalharam na região ao longo do século XX.

O local será composto pelas seguintes ruas: Silva Rosa, Ferreira Cardoso, Pires de Carvalho, Domingos de Barros, Resende Costa, Jacutinga, Guanacás e Antônio de Freitas, que ficavam em Maria da Graça e Atílio Milano e Travessa Malafaia, esses que faziam parte de Del Castilho.

A área tem origem no antigo "Bairro-Jardim Maria da Graça", criado em 1925 pela Companhia Immobiliaria Nacional S/A. Inspirado no conceito inglês de garden city, o local se destaca pela intensa arborização, praças, calçadas amplas, traçado urbano diferenciado e pela diversidade de estilos arquitetônicos, como o germânico, o bungalow, o neocolonial, o art déco e o neoclássico.

Segundo a autora da proposta, a região foi fortemente marcada pela atuação de empresas britânicas ligadas principalmente aos setores ferroviário e industrial, o que fez com que o local passasse a ser conhecido popularmente como "o lugar dos ingleses".

"Durante o século XX, Del Castilho e seus arredores foram marcadamente influenciados pela presença de empresas britânicas. Essa referência, embora nunca tenha sido oficializada, permaneceu na memória coletiva dos moradores", afirmou Rosa Fernandes.

Ainda de acordo com a vereadora, a oficialização do Bairro dos Ingleses pode contribuir para o ordenamento urbano e para a implementação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento da região.

Durante a tramitação na Câmara, o texto recebeu duas emendas que serão incorporadas à versão final. Uma delas autoriza o Poder Executivo a criar um Fundo de Investimento Imobiliário para modernizar os instrumentos de gestão urbana e do patrimônio imobiliário municipal, além de promover a requalificação de áreas consideradas estratégicas.

A outra emenda autoriza a alienação de mais de 50 imóveis públicos municipais. Com a aprovação em plenário, o projeto será encaminhado ao prefeito, que poderá sancionar ou vetar a proposta.