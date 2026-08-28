Foram apreendidos mais de 30 objetos perfurocortantes e de um simulacro de arma de fogo - Divulgação/Subprefeitura de Jacarepaguá

Foram apreendidos mais de 30 objetos perfurocortantes e de um simulacro de arma de fogoDivulgação/Subprefeitura de Jacarepaguá

Publicado 28/08/2026 14:47 | Atualizado 28/08/2026 14:49

Rio – Uma operação de ordenamento urbano realizada nesta sexta-feira (28) em Jacarepaguá resultou na apreensão de mais de 30 objetos perfurocortantes e de um simulacro de arma de fogo. A ação ocorreu em diferentes pontos da Taquara e mobilizou equipes que atuaram na Estrada dos Bandeirantes, entre a região da Merck e a Vila Sapê, na Avenida Antonieta Campos da Paz, na Estrada do Rio Grande, sob o viaduto da Transolímpica, e na Estrada Rodrigues Caldas, em frente à Fazenda Baronesa.

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Durante a fiscalização, agentes desmontaram dez barracas e estruturas instaladas irregularmente em áreas públicas. Entre os materiais recolhidos estavam facas, tesouras, alicates e um simulacro de arma de fogo.



A operação também retirou cerca de 20 toneladas de resíduos sólidos e entulho das vias. Segundo a prefeitura, a mobilização atendeu a reclamações de moradores relacionadas à ocupação irregular de calçadas e ao acúmulo de lixo em espaços públicos.

A ação foi da Subprefeitura de Jacarepaguá, da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), da Guarda Municipal, do programa BRT Seguro e da Polícia Militar.



Equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social participaram oferecendo acolhimento e encaminhamento para serviços da rede municipal às pessoas em situação de rua encontradas nos locais fiscalizados.



De acordo com a Subprefeitura, novas operações devem ocorrer nas próximas semanas em diferentes pontos da região administrativa, seguindo demandas apresentadas pela população e levantamentos feitos pelas equipes de fiscalização.