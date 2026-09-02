Iniciativa segue plano de expansão das faixas preferenciaisDivulgação
As equipes seguem trabalhando também na finalização de mais 8 km de faixas preferenciais na Autoestrada Engenheiro Fernando Mac Dowell, no sentido Barra da Tijuca, entre a Avenida Niemeyer e a Avenida Embaixador Gabriel Landa, além da Avenida Engenheiro Freyssinet e do Elevado Rufino de Almeida Pizarro, em ambos os sentidos.
No dia 3 de agosto, foi concluída a implantação de 19 km de motofaixas no eixo Lagoa-Barra, abrangendo as avenidas Borges de Medeiros e Epitácio Pessoa, a Rua Mário Ribeiro, o Túnel Acústico Rafael Mascarenhas e a Avenida Padre Leonel Franca. Os motociclistas já podem utilizá-las com mais disciplina e segurança, evitando colisões, principalmente quando o tráfego estiver lento. Os carros poderão passar sobre ela, com atenção, somente no momento de mudança de faixa de trânsito.
A prefeitura criou a primeira motofaixa do Rio em 2024 na autoestrada Engenheiro Fernando Mac Dowell, em São Conrado, no sentido Lagoa, com 2 km de extensão. O corredor formado pela Avenida Rei Pelé e Rua Teixeira Soares, no Maracanã, foi o segundo local e recebeu 2,4 km no sentido Centro, e 1,7 km no sentido Méier.
Estudos indicam alta adesão dos motociclistas às motofaixas, com índices entre 86% e 96%, além de melhora na organização do fluxo de veículos. No entanto, a Prefeitura destaca que a segurança depende também de fiscalização e controle de velocidade, com uso de tecnologia, videomonitoramento e radares.
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