Iniciativa segue plano de expansão das faixas preferenciais - Divulgação

Iniciativa segue plano de expansão das faixas preferenciaisDivulgação

Publicado 02/09/2026 10:43

Rio - A Prefeitura do Rio iniciou a implantação de motofaixas na Linha Vermelha, a Via Expressa Presidente João Goulart. A previsão é de que o novo trecho – com total de 35 km nos dois sentidos, entre o Caju e a Via Dutra, na Zona Norte, – esteja concluído em 60 dias. O prazo, no entanto, dependerá das condições climáticas.

A Companhia de Engenharia de Tráfego do RJ (CET-Rio) realiza o serviço de micro raspagem (ou microfresagem) do asfalto para a pintura, um desgaste superficial e controlado do pavimento feito por máquinas específicas.

O objetivo principal é remover sinalizações antigas antes de aplicar uma nova demarcação viária, garantindo que o piso fique limpo e plano. Após esse processo, a via receberá a pintura e sinalização em azul e branco, delimitando no asfalto o espaço destinado à circulação de motos.

A iniciativa dá sequência ao plano de expansão das faixas preferenciais para motociclistas, que prevê 74km até dezembro de 2026 em vias estratégicas da cidade. O objetivo é ordenar o fluxo de veículos e reduzir acidentes de trânsito em eixos de grande circulação viária.

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As equipes seguem trabalhando também na finalização de mais 8 km de faixas preferenciais na Autoestrada Engenheiro Fernando Mac Dowell, no sentido Barra da Tijuca, entre a Avenida Niemeyer e a Avenida Embaixador Gabriel Landa, além da Avenida Engenheiro Freyssinet e do Elevado Rufino de Almeida Pizarro, em ambos os sentidos.



No dia 3 de agosto, foi concluída a implantação de 19 km de motofaixas no eixo Lagoa-Barra, abrangendo as avenidas Borges de Medeiros e Epitácio Pessoa, a Rua Mário Ribeiro, o Túnel Acústico Rafael Mascarenhas e a Avenida Padre Leonel Franca. Os motociclistas já podem utilizá-las com mais disciplina e segurança, evitando colisões, principalmente quando o tráfego estiver lento. Os carros poderão passar sobre ela, com atenção, somente no momento de mudança de faixa de trânsito.



A prefeitura criou a primeira motofaixa do Rio em 2024 na autoestrada Engenheiro Fernando Mac Dowell, em São Conrado, no sentido Lagoa, com 2 km de extensão. O corredor formado pela Avenida Rei Pelé e Rua Teixeira Soares, no Maracanã, foi o segundo local e recebeu 2,4 km no sentido Centro, e 1,7 km no sentido Méier.



Estudos indicam alta adesão dos motociclistas às motofaixas, com índices entre 86% e 96%, além de melhora na organização do fluxo de veículos. No entanto, a Prefeitura destaca que a segurança depende também de fiscalização e controle de velocidade, com uso de tecnologia, videomonitoramento e radares.