Bombeiros do quartel de Irajá foram acionados para o acidente - Divulgação / COR

Bombeiros do quartel de Irajá foram acionados para o acidenteDivulgação / COR

Publicado 02/09/2026 08:57

Rio - Um motorista morreu em um acidente na Avenida Pastor Martin Luther King, em Irajá , no fim da madrugada desta quarta-feira (2). O carro da vítima, que ficou completamente destruído, bateu de frente com um ônibus na altura da Avenida Monsenhor Félix. A colisão ainda deixou uma pessoa gravemente ferida.

Bombeiros do quartel de Irajá foram acionados por volta das 4h40. Nas proximidades da estação Irajá, militares encontraram uma vítima já morta e outra com ferimentos graves. Os agentes encaminharam essa segunda vítima, que ainda não foi identificada, para um hospital na região.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a dianteira do carro completamente amassada. De acordo com o Centro de Operações do Rio (COR), o acidente aconteceu no sentido Vicente de Carvalho e o trânsito ficou congestionado nas vias da região.