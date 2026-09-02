Bombeiros do quartel de Irajá foram acionados para o acidenteDivulgação / COR
Batida frontal entre carro e ônibus deixa um morto e um ferido em Irajá
Acidente aconteceu na Avenida Pastor Martin Luther King, na altura da Avenida Monsenhor Félix, e o trânsito ficou congestionado na região
Morre aos 103 anos o empresário Milton Soldani Afonso
Fundador da Golen Cross e filantropo estava internado no Rio; ainda não há informações sobre velório e sepultamento
Curto-circuito provoca princípio de incêndio no ParkJacarepaguá
Fogo atingiu uma unidade condensadora no subsolo do shopping, na tarde desta quarta-feira (2); não houve vítimas
Terminal Metropolitano ganha linha de ônibus para São Paulo
Serviço interestadual começa a operar nesta sexta-feira (4), com viagens de domingo a sexta-feira e destino ao Terminal Rodoviário do Tietê
Julgamento do ‘Faraó dos Bitcoins’ é adiado para fevereiro
Sessão que estava prevista para esta quarta-feira (2) foi remarcada e vai tratar de acusações contra outros traders
Enchentes e serviços públicos pautam agendas de candidatos no Rio
Em Petrópolis, Paes prometeu construir cinco Centros de Operações para monitorar catástrofes naturais; Ruas se reuniu com comerciantes do setor de alimentação
Seis homens são presos em São João de Meriti
Ação da Polícia Militar ocorreu no Complexo da Igrejinha e no Morro do Gonçalves na Baixada Fluminense
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