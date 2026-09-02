Equipes da Trens RJ estiveram no local para fechar o buraco no muro - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Equipes da Trens RJ estiveram no local para fechar o buraco no muroReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 02/09/2026 08:23

Rio - Uma idosa de 60 anos morreu ao ser atropelada por um trem no bairro da Luz, em Nova Iguaçu, na tarde desta terça-feira (1º). Rosimery Fernandes Lessa da Silva teria acessado a linha férrea por meio de um buraco feito em um muro nas proximidades da estação Nova Iguaçu. Na tarde desta quarta-feira (2), agentes da Trens RJ estiveram no local para reconstruir a estrutura e fechar a passagem clandestina.

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Imagens que circulam nas redes sociais mostram os pertences da vítima espalhados ao lado do trilho. Ao fundo, é possível observar a passagem irregular aberta. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 16h e encaminhou o corpo ao Instituto Médico Legal (IML) de Nova Iguaçu.

Em nota, a Trens RJ lamentou a morte da idosa e informou que, no fim de agosto, realizou a reconstrução do muro para fechar o acesso indevido. A concessionária, no entanto, que moradores da região voltaram abrir o buraco cerca de dois dias após a conclusão da obra. Um novo reparo foi agendado pela empresa.

"A TrensRJ reafirma seu compromisso com o monitoramento constante de passagens irregulares, como abertura de buracos realizados pela população para acesso de forma clandestina na faixa ferroviária. Ressaltamos que a linha férrea é área exclusiva para a circulação de trens", escreveu a Trens RJ.

"Realizamos ações educativas de conscientização junto à população, alertando sobre a prática de aberturas irregulares que comprometem a circulação dos trens, aumentam os riscos à vida e exigem a redução de velocidade como medida de segurança dos passageiros, colaboradores e pedestres que circulam na faixa ferroviária", concluiu.

O caso está sendo investigado pela 52ª DP (Nova Iguaçu).