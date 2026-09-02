Operação é resultado de uma investigação da 65ª DP (Magé) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Operação é resultado de uma investigação da 65ª DP (Magé)Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 02/09/2026 08:04

Rio - A Polícia Civil realizou, nesta quarta-feira (2), uma operação para prender integrantes do Comando Vermelho (CV) que atuavam em comunidades de Magé, na Baixada Fluminense. Segundo as investigações, moradores eram intimidados corriqueiramente por homens armados. Na ação, dois homens foram presos em flagrante, um deles apontado como o "braço direito" do traficante conhecido pelo vulgo de "GB". Com a dupla, os agentes apreenderam porções de cocaína e maconha, além de munições de fuzil calibre 7.62.

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A Operação Mosaico teve o objetivo de cumprir 19 mandados de prisão contra membros da facção investigados por envolvimento com o tráfico de drogas e roubos praticados na cidade. De acordo com as apurações, o grupo utilizava homens armados para exercer controle territorial, intimidar moradores e garantir o funcionamento do comércio de entorpecentes.

O DIA, o Marcos Santana Gomes, titular da 65ª DP (Magé), que é responsável pela investigação iniciada há um ano.



LEIA MAIS: "Essa operação é um trabalho de inteligência que identificou alguns pontos de tráfico, quem seriam as lideranças e os traficantes da região. Munidos de mandados de prisão de todos esses autores hoje, as equipes procederam às ruas para dar uma resposta à sociedade e interromper a extensão do domínio territorial dessa facção", disse, ao, o Marcos Santana Gomes, titular da 65ª DP (Magé), que é responsável pela investigação iniciada há um ano.LEIA MAIS: 'Equipe Astro': operação mira braço armado do CV na Zona Sudoeste

A ação foi conduzida pela 65ª DP, com o apoio de unidades do Departamento-Geral de Polícia da Baixada Fluminense (DGPB).



O nome da operação fez referência ao trabalho de inteligência desenvolvido ao longo da investigação. A corporação informou que diferentes informações foram reunidas, cruzadas e analisadas pelas equipes, permitindo identificar suspeitos, estabelecer conexões e delimitar as áreas de atuação da organização criminosa.

Alvo de operação no Rio

O Comando Vermelho também é alvo de uma operação, nesta quarta-feira (2), na Zona Sudoeste do Rio. A Polícia Civil busca envolvidos com a "Equipe Astro", braço armado da facção responsável por invasões e pela expansão territorial em áreas da região. A ação cumpre mandados de busca e apreensão e de prisão, principalmente nas comunidades da Gardênia Azul e Cidade de Deus.

O principal alvo é Rubens Mateus Lisboa Ribeiro, conhecido como Astro ou Lisboa. Segundo as investigações, a quadrilha participou de ataques para a tomada de territórios em Curicica e Camorim e, mais recentemente, de invasões e confrontos em Rio das Pedras e Muzema. O grupo mobilizava criminosos fortemente armados e contava com uma estrutura organizada para logística, execução e monitoramento das forças de segurança.