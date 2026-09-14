Carro estava parado no estacionamento de um posto de combustíveis em Nova Iguaçu - Reprodução / Redes Sociais

Carro estava parado no estacionamento de um posto de combustíveis em Nova IguaçuReprodução / Redes Sociais

Publicado 14/09/2026 10:13

Um homem foi encontrado morto dentro de um carro, no estacionamento de um posto de combustíveis na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense , neste domingo (13).

O caso aconteceu no bairro Cerâmica. De acordo com relatos, o veículo ficou parado em uma das vagas do estabelecimento por um longo período, o que chamou atenção de populares.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 20º BPM (Mesquita) receberam um acionamento para verificar uma ocorrência de encontro de cadáver. No endereço, os policiais localizaram o corpo de um homem em um veículo. A área foi isolada para perícia.

A 58ª DP (Posse) investiga o caso. Questionada via e-mail às 8h37, a Polícia Civil ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.

Ainda não há informações sobre a identidade da vítima e a causa da morte.

Caso em Itaboraí

Em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio, um homem, de 51 anos, que havia desaparecido depois de almoçar com a companheira, foi localizado com vida , no último sábado (12).

Na última terça-feira (8), Paulo César de Souza Carvalho saiu para almoçar no distrito de Manilha. De acordo com o relato de sua mulher, os dois comeram juntos por volta das 11h40. Após a refeição, o homem usou o próprio celular para pedir um carro por aplicativo para a companheira, a acompanhou até o automóvel, se despediu e informou que retornaria ao trabalho.

Assim que chegou ao destino, a companheira recebeu a ligação de um colega de Paulo perguntando se o marido estava com ela. A mulher explicou que havia se despedido dele no distrito de Manilha. Assim, ela soube que o homem não tinha retornado à empresa.

Ao O DIA, a mulher reforçou que o casal não teve qualquer desentendimento e que nada fora do normal aconteceu para justificar o sumiço. Paulo foi visto pela última vez vestindo calça jeans e blusa listrada.

No sábado (12), segundo relato da família, o homem foi encontrado vivo. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) conseguiu estabelecer contato com ele. Informações iniciais apontam que ele deixou o estado e não está no Rio de Janeiro. Ainda não se sabe o motivo de Paulo ter desaparecido.