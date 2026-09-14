Carro estava parado no estacionamento de um posto de combustíveis em Nova IguaçuReprodução / Redes Sociais

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Romulo Cunha
Um homem foi encontrado morto dentro de um carro, no estacionamento de um posto de combustíveis na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, neste domingo (13).
O caso aconteceu no bairro Cerâmica. De acordo com relatos, o veículo ficou parado em uma das vagas do estabelecimento por um longo período, o que chamou atenção de populares.
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Segundo a Polícia Militar, agentes do 20º BPM (Mesquita) receberam um acionamento para verificar uma ocorrência de encontro de cadáver. No endereço, os policiais localizaram o corpo de um homem em um veículo. A área foi isolada para perícia.
A 58ª DP (Posse) investiga o caso. Questionada via e-mail às 8h37, a Polícia Civil ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.
Ainda não há informações sobre a identidade da vítima e a causa da morte.
Caso em Itaboraí
Em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio, um homem, de 51 anos, que havia desaparecido depois de almoçar com a companheira, foi localizado com vida, no último sábado (12).
Na última terça-feira (8), Paulo César de Souza Carvalho saiu para almoçar no distrito de Manilha. De acordo com o relato de sua mulher, os dois comeram juntos por volta das 11h40. Após a refeição, o homem usou o próprio celular para pedir um carro por aplicativo para a companheira, a acompanhou até o automóvel, se despediu e informou que retornaria ao trabalho.
Morador do bairro Santo Antônio, Paulo César trabalha como operador de máquina em uma cerâmica na região. Depois de se despedir, ele não deu mais notícias.
Assim que chegou ao destino, a companheira recebeu a ligação de um colega de Paulo perguntando se o marido estava com ela. A mulher explicou que havia se despedido dele no distrito de Manilha. Assim, ela soube que o homem não tinha retornado à empresa.
Ao O DIA, a mulher reforçou que o casal não teve qualquer desentendimento e que nada fora do normal aconteceu para justificar o sumiço. Paulo foi visto pela última vez vestindo calça jeans e blusa listrada.
No sábado (12), segundo relato da família, o homem foi encontrado vivo. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) conseguiu estabelecer contato com ele. Informações iniciais apontam que ele deixou o estado e não está no Rio de Janeiro. Ainda não se sabe o motivo de Paulo ter desaparecido.