Paulo César Carvalho, de 51 anos foi localizado Divulgação / Redes Sociais
Segundo o relato da família, Paulo César de Souza Carvalho, de 51 anos, está vivo e a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) conseguiu estabelecer contato com ele. Informações iniciais apontam que ele deixou o estado e não está no Rio de Janeiro.
Morador do bairro Santo Antônio, Paulo trabalha como operador de máquina em uma cerâmica da região. De acordo com a companheira, Lucimar, os dois almoçaram juntos por volta das 11h40. Após a refeição, ele pediu um carro por aplicativo para ela usando o próprio celular, acompanhou-a até o veículo e informou que retornaria ao trabalho.
Assim que chegou ao destino, Lucimar recebeu a ligação de um colega de Paulo perguntando se o marido estava com ela. A mulher explicou que havia se despedido dele em Manilha e foi informada de que ele não tinha retornado à empresa.
A família afirma que não houve qualquer desentendimento entre o casal antes do sumiço e que nada fora do normal aconteceu no dia.
A reportagem de O Dia tentou contato com a assessoria de imprensa da Polícia Civil, por e-mail, às 11h37, mas não teve retorno até o momento desta publicação. O espaço segue aberto.
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