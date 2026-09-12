Árvore caiu na Rua Filgueiras Lima, no Riachuelo, Zona Norte do RioDivulgação / COR-Rio

Mais artigos de Mylena Moura
Mylena Moura
Árvores caíram em diferentes regiões do município do Rio, na manhã deste sábado (12). As quedas causaram transtornos, incluindo interdição em ruas, desvios, trânsito lento, e intervenções da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb), Corpo de Bombeiros e Light.
fotogaleria
Comlurb atua na remoção de árvore caída na Rua Pinheiro Machado, em Laranjeiras - Divulgação
Árvore caiu na Rua Filgueiras Lima, no Riachuelo, Zona Norte do Rio - Divulgação / COR-Rio

Riachuelo

Na Rua Filgueiras Lima, no Riachuelo, próximo da Igreja de Santo Antônio, uma equipe da Comlurb atua na remoção de uma árvore que caiu. A via está parcialmente interditada. A Light também está no local.
Ao O DIA, a Light informou que foi acionada após a queda de uma árvore sobre a rede elétrica. Uma equipe esteve no local, realizou os serviços necessários para liberar a rede dos galhos e concluiu o atendimento. Não houve interrupção no fornecimento de energia.

Laranjeiras

A Comlurb recebeu outro acionamento para retirar uma árvore na Rua Pinheiro Machado, em Laranjeiras, Zona Sul, na altura do Fluminense. As equipes seguem no local. O Corpo de Bombeiros também recebeu chamado. A via foi interditada no sentido Túnel Santa Bárbara, com desvio na Rua Paissandu. Segundo o COR-Rio, por volta das 10h, a rua foi liberada. A via onde ocorreu desvio, no entanto, apresenta trânsito lento.
A Light também comunicou que uma equipe foi encaminhada ao local para verificar a ocorrência e realizar os serviços necessários.

Forte ventania

Uma rajada de vento de 55,1 km/h foi registrada entre 6h e 7h deste sábado (12), na estação Forte de Copacabana, na Zona Sul do Rio. De acordo com o Alerta Rio, o dado é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A Prefeitura do Rio realizou uma série de orientações. A população deve evitar permanecer embaixo de árvores e coberturas metálicas, além de não praticar esportes ao ar livre durante o período de maior intensidade.
Também é recomendado não passar próximo ou por baixo de cabos elétricos, andaimes e escadas. Objetos que estejam soltos em quintais devem ser recolhidos. Em casa, a orientação é fechar portas e janelas e a válvula de gás.

A população deve ainda evitar contato com cabos ou redes elétricas que tenham caído. Caso alguma janela se quebre, a recomendação é manter as cortinas fechadas para impedir que possíveis estilhaços se espalhem pelo ambiente. Motoristas também devem evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas publicitárias.