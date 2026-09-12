Árvore caiu na Rua Filgueiras Lima, no Riachuelo, Zona Norte do Rio - Divulgação / COR-Rio

Árvore caiu na Rua Filgueiras Lima, no Riachuelo, Zona Norte do RioDivulgação / COR-Rio

Publicado 12/09/2026 10:48

Árvores caíram em diferentes regiões do município do Rio, na manhã deste sábado (12). As quedas causaram transtornos, incluindo interdição em ruas, desvios, trânsito lento, e intervenções da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb), Corpo de Bombeiros e Light.

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Riachuelo

Na Rua Filgueiras Lima, no Riachuelo, próximo da Igreja de Santo Antônio, uma equipe da Comlurb atua na remoção de uma árvore que caiu. A via está parcialmente interditada. A Light também está no local.

Ao O DIA, a Light informou que foi acionada após a queda de uma árvore sobre a rede elétrica. Uma equipe esteve no local, realizou os serviços necessários para liberar a rede dos galhos e concluiu o atendimento. Não houve interrupção no fornecimento de energia.

Laranjeiras

A Comlurb recebeu outro acionamento para retirar uma árvore na Rua Pinheiro Machado, em Laranjeiras, Zona Sul, na altura do Fluminense. As equipes seguem no local. O Corpo de Bombeiros também recebeu chamado. A via foi interditada no sentido Túnel Santa Bárbara, com desvio na Rua Paissandu. Segundo o COR-Rio, por volta das 10h, a rua foi liberada. A via onde ocorreu desvio, no entanto, apresenta trânsito lento.

A Light também comunicou que uma equipe foi encaminhada ao local para verificar a ocorrência e realizar os serviços necessários.

Forte ventania





A Prefeitura do Rio realizou uma série de orientações. A população deve evitar permanecer embaixo de árvores e coberturas metálicas, além de não praticar esportes ao ar livre durante o período de maior intensidade. Uma rajada de vento de 55,1 km/h foi registrada entre 6h e 7h deste sábado (12) , na estação Forte de Copacabana, na Zona Sul do Rio. De acordo com o Alerta Rio, o dado é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).A Prefeitura do Rio realizou uma série de orientações. A população deve evitar permanecer embaixo de árvores e coberturas metálicas, além de não praticar esportes ao ar livre durante o período de maior intensidade.

Também é recomendado não passar próximo ou por baixo de cabos elétricos, andaimes e escadas. Objetos que estejam soltos em quintais devem ser recolhidos. Em casa, a orientação é fechar portas e janelas e a válvula de gás.



A população deve ainda evitar contato com cabos ou redes elétricas que tenham caído. Caso alguma janela se quebre, a recomendação é manter as cortinas fechadas para impedir que possíveis estilhaços se espalhem pelo ambiente. Motoristas também devem evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas publicitárias.

