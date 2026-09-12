Osvaldo Costa Barra, 61 anos - Reprodução / Redes Sociais

Osvaldo Costa Barra, 61 anosReprodução / Redes Sociais

Publicado 12/09/2026 15:36

O corpo de Osvaldo Costa Barra, de 61 anos, foi cremado na tarde deste sábado (12), em Cordovil, na Zona Norte. O idoso cadeirante foi assassinado com golpes de enxada, dentro de casa, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

O caso aconteceu na noite da última quarta-feira (9), em uma residência na Rua Miguel Lemos, no bairro Figueira. De acordo com a família da vítima, um homem, que seria usuário de drogas, invadiu a casa de Osvaldo para roubar pertences, o agrediu com enxada e fugiu. Policiais do 15º BPM (Duque de Caxias) prenderam o suspeito em flagrante.

"Era um cadeirante, só tinha uma perna, um cara indefeso. Ele matou um pai de família, do bem, que não fazia mal a ninguém. É uma revolta que não cabe no peito. Como que aceita que uma pessoa tão indefesa teve a sua vida arrancada de uma forma tão cruel, dentro da sua própria casa? Não podia se defender e, mesmo assim, um canalha foi capaz de cometer uma crueldade dessas. Não existe explicação que vai diminuir essa dor que a gente está sentindo. Está muito difícil. Eu não estou tendo forças, não estou conseguindo dormir. Covardia e crueldade", disse uma nora do idoso em vídeos nas redes sociais.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Em nota, a Polícia Civil informou que o homem detido foi autuado em flagrante e encaminhado à Justiça.