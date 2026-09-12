Assalto aconteceu na Rua Alaíde, em Madureira - Reprodução / Redes sociais

Assalto aconteceu na Rua Alaíde, em MadureiraReprodução / Redes sociais

Publicado 12/09/2026 18:16 | Atualizado 12/09/2026 19:42

Rio - Uma mulher desmaiou ao ser assaltada na Rua Alaíde, em Madureira , na tarde desta sexta-feira (11). Os bandidos, que estavam em um SUV preto, fugiram com o carro e pertences e da vítima, que ficou imóvel na calçada da via.

Por volta das 15h40, os assaltantes abordaram a mulher no momento em que ela estava chegando em casa. Um homem encapuzado desceu do banco traseiro com uma pistola, puxou a bolsa dela e pediu a chave do carro. Ela respondeu que estava dentro da bolsa, mas os criminosos não encontraram e duvidaram.

O bandido armado volta a abordar a moradora e leva aliança enquanto procura pela chave na roupa da vítima. Ela reforça que está na bolsa e, então, vai em direção ao SUV da quadrilha para mostrar onde está.

Um segundo assaltante desce do banco do carona e corre em direção ao carro da vítima, enquanto ela se afasta dos criminosos. Nesse momento, eles pedem que ela revele a senha do celular, mas a mulher desmaia no chão e eles fogem.

Em nota, a Polícia Militar informou que não houve acionamento, mas agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) buscaram pelos bandidos assim que souberam do assalto.