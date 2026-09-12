Assalto aconteceu na Rua Alaíde, em MadureiraReprodução / Redes sociais
Mulher desmaia durante assalto em Madureira
Bandido apontou uma pistola para a vítima, roubou a bolsa dela e insistiu pela chave do carro, que também foi levado pela quadrilha
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