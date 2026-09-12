Região da bacia do Rio Acari sofre com enchentes - Divulgação

Região da bacia do Rio Acari sofre com enchentesDivulgação

Publicado 12/09/2026 16:21

O prefeito Eduardo Cavaliere acompanhou, neste sábado (12), o início das obras de combate às enchentes na Bacia do Rio Acari, na Zona Norte. A primeira etapa dos trabalhos será realizada em Jardim América e prevê a construção de 740 metros de muros de contenção, além de intervenções para melhorar o escoamento da água.

Os trabalhos são executados pela Fundação Rio-Águas, vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura. As estruturas de contenção serão feitas com pedras e concreto para reforçar as margens do Rio Acari. Também haverá melhorias no encontro com o Rio Pavuna, com o objetivo de facilitar a passagem da água.

O projeto inclui a construção de uma via na margem do rio, calçada, pista de caminhada, quadra poliesportiva, parquinho e academia da terceira idade. Uma nova passarela para pedestres também está prevista.

A preparação do terreno começou com a demolição de construções localizadas na margem do rio. A previsão da Prefeitura é concluir essa primeira fase no segundo semestre de 2027.

"É o maior desafio de alagamento que temos. Não é uma obra trivial, não é uma pracinha, não é botar um asfalto. É uma obra de verdade, de infraestrutura", afirmou Cavaliere.

Ao todo, o projeto para a Bacia do Rio Acari prevê intervenções em um trecho de 3,8 quilômetros, entre a Avenida Pastor Martin Luther King Jr. e o encontro com o Rio Pavuna. A estimativa é de que cerca de 80 mil pessoas sejam beneficiadas. O investimento previsto é de R$ 430 milhões, incluindo as obras e os serviços de manutenção do rio.

A região sofre com alagamentos principalmente nos bairros de Acari, Costa Barros, Coelho Neto, Irajá, Barros Filho, Fazenda Botafogo, Jardim América, Pavuna e Colégio.

Segundo a Prefeitura, as ações dão continuidade ao trabalho de limpeza do Rio Acari, intensificado em novembro do ano passado. Desde então, cerca de 143 mil toneladas de resíduos foram retiradas do leito.

Atualmente, máquinas da Fundação Rio-Águas trabalham na retirada de materiais acumulados no fundo do rio, principalmente nos trechos entre as avenidas Brasil e Pastor Martin Luther King Jr. As equipes atuam em áreas da Pavuna, Coelho Neto e Honório Gurgel.