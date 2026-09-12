Região da bacia do Rio Acari sofre com enchentesDivulgação
Prefeitura inicia obras contra enchentes na Bacia do Rio Acari
Primeira etapa prevê muros de contenção, melhorias no escoamento e criação de áreas de lazer em Jardim América
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Idoso cadeirante assassinado com golpes de enxada é cremado em Cordovil
Osvaldo Costa Barra, de 61 anos, foi morto dentro de casa, em Duque de Caxias, por homem que entrou no imóvel para roubar pertences
Homem que sumiu após almoço com a mulher é encontrado, diz a família
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Polícia Penal apreende celulares, drogas e cigarros em presídio feminino
Agentes localizaram 20 aparelhos, três chips, mais de seis quilos de drogas e cigarros durante ação da Operação Illicitus
Operação contra o tráfico em Maricá termina com três presos e um apreendido
Operações apreenderam drogas e rádios no Risca-Faca e na Vila Ipiranga; quatro suspeitos já tinham histórico criminal
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