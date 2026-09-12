Maconha, cocaína, crack, ecstasy, balança e dinheiro apreendidos - Divulgação PMRJ

Maconha, cocaína, crack, ecstasy, balança e dinheiro apreendidosDivulgação PMRJ

Publicado 12/09/2026 13:28



Três homens e um adolescente de 17 anos acabaram detidos após um confronto durante operação contra o tráfico de drogas na Comunidade do Risca-Faca, em Inoã, Maricá, na Região Metropolitana do Rio, na manhã deste sábado (12). De acordo com a Polícia Militar, a intervenção teve início após denúncias sobre o comércio ilegal na região.

Acionados pelo Disque-Denúncia, agentes do 12º BPM (Niterói) realizaram um cerco na comunidade. Durante a ação, houve confronto e diversos suspeitos conseguiram fugir. No entanto, três homens e um menor foram localizados.



A Polícia Militar identificou os adultos como Thalyson Franck Araujo Santos, Glaucio Victor Braz de Azevedo e Sam Allan Scharf Monteiro, todos com anotações criminais. Thalyson e Sam Allan já possuem histórico por tráfico de drogas, enquanto Glaucio registra antecedente por crime de racha em via pública.



Com o grupo, os agentes apreenderam 1.165 invólucros de maconha, 577 pinos de cocaína, 316 pedras de crack, dois radiotransmissores, uma balança de precisão e R$ 220 em espécie.

Todos foram encaminhados a 82°DP (Maricá).

Vila Ipiranga



Na manhã deste sábado, uma ronda realizada por policiais militares do 12º BPM na Comunidade Vila Ipiranga resultou na prisão de dois suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. Identificados como Bruno Caio Belo de Souza e Moisés da Silva Bonifácio, eles carregavam entorpecentes no momento em que os agentes faziam a abordagem.



De acordo com a PM, foram apreendidos 206 invólucros de maconha (206g), 137 pinos de cocaína (137g), 30 pedras de crack (30g), três comprimidos de ecstasy (3g), um radiotransmissor e R$ 83 em espécie.



Os acusados foram encaminhados à 78ª DP, onde foram autuados com base na Lei de Drogas, permanecendo à disposição da Justiça.

A reportagem de O Dia não localizou a defesa dos cinco homens e do menor. O espaço segue aberto.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Luiz Maurício Monteiro