Armas apreendidas com o homem detido na DutraDivulgação
A abordagem ocorreu durante uma ação voltada para veículos de carga que entravam no estado. Segundo a PF, o armamento estava escondido no compartimento de mercadorias de um furgão que havia saído de São Paulo com destino à capital fluminense. As armas estavam camufladas em meio a uma carga lícita.
Além do fuzil calibre .50, foram encontrados dez fuzis calibre 7,62 mm, modelo G3, e uma submetralhadora MP5, calibre 9 mm. Os agentes ainda apreenderam carregadores e outros acessórios.
De acordo com as investigações preliminares, o armamento teria como destino áreas sob o controle de facções criminosas no Rio. O condutor, o veículo e as armas foram levados para a Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro.
O homem preso responderá por crimes previstos no Estatuto do Desarmamento. A PF informou que outros delitos poderão ser identificados durante o andamento das investigações.
A ação integra a Força-Tarefa Missão Redentor II, que reúne diferentes órgãos de segurança pública em ações de inteligência e repressão ao crime organizado. Segundo a PF, um dos objetivos da iniciativa é interromper rotas de entrada de armamento pesado no estado.
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