Armas apreendidas com o homem detido na DutraDivulgação

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Fred Vidal
A Polícia Federal (PF) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam um homem em flagrante e apreenderam 11 fuzis e uma submetralhadora durante uma fiscalização na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Seropédica, na Região Metropolitana do Rio, na manhã deste sábado (12). Entre as armas estava um fuzil calibre .50, de uso restrito.
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A abordagem ocorreu durante uma ação voltada para veículos de carga que entravam no estado. Segundo a PF, o armamento estava escondido no compartimento de mercadorias de um furgão que havia saído de São Paulo com destino à capital fluminense. As armas estavam camufladas em meio a uma carga lícita.

Além do fuzil calibre .50, foram encontrados dez fuzis calibre 7,62 mm, modelo G3, e uma submetralhadora MP5, calibre 9 mm. Os agentes ainda apreenderam carregadores e outros acessórios.

De acordo com as investigações preliminares, o armamento teria como destino áreas sob o controle de facções criminosas no Rio. O condutor, o veículo e as armas foram levados para a Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro.

O homem preso responderá por crimes previstos no Estatuto do Desarmamento. A PF informou que outros delitos poderão ser identificados durante o andamento das investigações.

A ação integra a Força-Tarefa Missão Redentor II, que reúne diferentes órgãos de segurança pública em ações de inteligência e repressão ao crime organizado. Segundo a PF, um dos objetivos da iniciativa é interromper rotas de entrada de armamento pesado no estado.