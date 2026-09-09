Polícia Federal apreendeu celular em operação contra apologia ao nazismo - Divulgação

Polícia Federal apreendeu celular em operação contra apologia ao nazismoDivulgação

Publicado 09/09/2026 11:53

Rio - A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (9), uma operação para reprimir o crime de apologia ao nazismo. Os agentes cumpriram dois mandados de busca e apreensão em Valença, na Sul Fluminense, e localizaram notebook e celular.

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Os objetos apreendidos pelos policiais serão submetidos à perícia técnica para continuidade das investigações. Os mandatos foram expedidos pela Justiça Federal de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, e a ação teve apoio do Ministério Público Federal (MPF).

As diligências iniciaram a partir de análise técnica que identificou e monitorou um perfil na rede social X, antigo Twitter, responsável pela publicação reiterada de conteúdos nazistas.

As medidas tiveram como objetivo reunir provas relacionadas à divulgação de conteúdo de apologia ao nazismo, conduta prevista no artigo 20, parágrafo 2º, da Lei nº 7.716/1989. O artigo mencionado estabelece aumento de pena para o crime praticado nas redes sociais, com 2 a 5 anos de reclusão e multa.

