Mais de 20 mil unidades de gás foram encontradas em uma loja - Divulgação/PCERJ

Mais de 20 mil unidades de gás foram encontradas em uma lojaDivulgação/PCERJ

Publicado 09/09/2026 11:24

Rio - A Polícia Civil realizou, nesta quarta-feira (9), uma operação contra uma estrutura criminosa que utilizava estabelecimentos comerciais de fachada para aquisição, armazenamento e distribuição irregular de gás butano em aerossol. O alvo da ação seria o maior fornecedor de insumos para a fabricação de lança-perfumes para integrantes do Comando Vermelho (CV) no Complexo da Maré, na Zona Norte.

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Os agentes da 38ª DP (Brás de Pina) cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços nos bairros de Irajá, Penha e Vicente de Carvalho, na Zona Norte, e nos municípios de Belford Roxo e Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Durante as diligências, foram apreendidos mais de 20 mil unidades de gás em uma loja de produtos domésticos.



A investigação teve início há cerca de um ano, a partir de informações de inteligência e do cruzamento de dados. Na ocasião, as equipes identificaram possíveis vínculos do alvo com atividades relacionadas ao tráfico de drogas. A partir do trabalho investigativo, os policiais descobriram a utilização de empresas aparentemente regulares para viabilizar a obtenção e o escoamento do gás butano em aerossol, que seria utilizado na fabricação do lança-perfume.



Farmácias, uma barbearia e uma loja de produtos domésticos eram utilizadas como fachadas para a aquisição dos materiais, que posteriormente seriam fornecidos a integrantes do CV. Os estabelecimentos estavam registrados em nome de pessoas usadas como “laranjas”, com o objetivo de dificultar a identificação dos verdadeiros responsáveis pelas atividades.



As investigações também apontaram que o fornecedor frequentava a comunidade da Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, o que reforça os indícios de seu envolvimento direto com a facção, que seria a destinatária final dos insumos químicos desviados.





